El cementerio de Sevilla parece un campo de guerra

El cementerio de San Fernando reabrió este viernes sus puertas tras pasar un mes cerrado por los daños provocados por el tren de borrascas. La imagen que presenta sigue siendo dantesca y parece más un campo de guerra que un camposanto, con numerosos árboles retirados y decenas de lápidas y tumbas destrozadas. El Ayuntamiento de Sevilla ha completado las actuaciones más urgentes, centradas en la retirada de árboles afectados y en la eliminación de situaciones que implicaban riesgos para las personas.

El recinto funerario reúne las condiciones necesarias para permitir visitas con plenas garantías de seguridad, pero los trabajos técnicos sobre los árboles deben continuar en marcha. Así, pueden verse tocones, troncos o raíces de gran tamaño apiladas en torno a tumbas y panteones.

El temporal dejó 227 sepulturas dañadas. Aunque el acceso ya está permitido, las reparaciones de estos enterramientos se ejecutarán de manera progresiva, conforme se tramiten los procedimientos de ayudas destinados a las familias afectadas. El Pleno del Ayuntamiento aprobó una modificación presupuestaria de 120.000 euros, específicamente destinada a este fin.

Desde el 2 de febrero, la delegación municipal de Parques y Jardines ha desplegado un dispositivo específico para hacer frente a las consecuencias del fenómeno meteorológico. El episodio registró rachas de viento superiores a los 120 kilómetros por hora, lo que provocó la caída de numerosos árboles. En total, se han contabilizado 80 ejemplares afectados con vuelco completo, una cifra que refleja la virulencia del temporal.

El Ayuntamiento ha comenzado a contactar telefónicamente con las familias de las que dispone de datos actualizados y continúa facilitando información individualizada sobre el estado de cada sepultura. La relación detallada con indicación de calle y número s encuentra publicada en la página web oficial del cementerio, para facilitar su localización y consulta por parte de los interesados.