Los centros de salud de Sevilla tendrán podólogos a partir de septiembre

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzará a incorporar este septiembre a podólogos en los centros de salud de Atención Primaria, en lo que supone una iniciativa pionera en el sistema sanitario público andaluz. Sevilla será una de las primeras provincias en contar con este perfil profesional, cuya labor reforzará el abordaje integral de la salud en la red asistencial pública.

La medida forma parte del pacto para el fortalecimiento de la Atención Primaria, impulsado por la Junta de Andalucía, y se traduce en una apuesta por la incorporación progresiva de nuevos profesionales a los equipos multidisciplinares de los centros de salud.

La inclusión de podólogos representa un avance significativo en la planificación sanitaria del SAS, ya que permitirá abordar de forma más eficaz problemas de salud relacionados con el pie diabético, alteraciones biomecánicas, úlceras y otras patologías crónicas, especialmente en población mayor y vulnerable.

La plaza asignada a Sevilla ha sido adjudicada a través de un proceso de promoción interna dirigido a profesionales con plaza fija y titulación en podología, y su incorporación se efectuará en la primera quincena de septiembre. Junto a Sevilla, las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga también contarán con podólogos desde este otoño.

Desde el SAS destacan que esta medida completa y moderniza la cartera de servicios de la Atención Primaria, y supone un modelo de innovación organizativa que acerca la especialización al entorno más cercano del paciente, facilitando el diagnóstico precoz, la prevención y el seguimiento de patologías frecuentes.

Las dos provincias que han quedado vacantes en esta primera convocatoria, Huelva y Almería, incorporarán estos profesionales a través del sistema de bolsa de empleo, cuyo proceso de baremación ya se ha iniciado. Se prevé que su incorporación también se produzca durante el otoño.

Con esta actuación, el SAS da un paso más en su compromiso con una sanidad pública moderna, accesible y cercana, en la que Sevilla vuelve a situarse a la vanguardia de los cambios en el sistema sanitario andaluz.