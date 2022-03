Los bares de Sevilla reciben por ahora los barriles de cerveza con normalidad.

Los bares de Sevilla de la Macarena, centro, Nervión y Triana están recibiendo con normalidad esta semana los pedidos de barriles de cerveza que hicieron la semana pasada, a pesar de las advertencias de Heineken sobre los problemas que puede tener para abastecer a bares y supermercados. Así lo han manifestado este martes a este periódico establecimientos tan concurridos de clientela como El Tremendo de Pío XII, El Rinconcillo, la cervecería San Benito, Casa Ruperto y la Antigua Bodeguita de la Plaza del Salvador y el bar La Chicotá en Luis Montoto.

No obstante, en algunos bares de Nervión Heineken está comunicando que es probable que no tengan el segundo día de reparto semanal de cerveza. Desde el bar La Chicotá, por ejemplo, famoso por su rica ensaladilla, su responsable explica que Heineken les ha avisado de la posibilidad de que no les reparta cerveza este miércoles, el segundo de los días de reparto fijados para esta zona. "Nos han dicho que a partir de este miércoles a lo mejor no hay reparto de barriles y que tenemos que esperar a la semana siguiente", señala el jefe.

Este establecimiento de La Chicotá, que suele pedir unos 12 barriles, teme que la cerveza empiece a agotarse el fin de semana si no pueden reponer los barriles hasta el lunes. "De momento tenemos cerveza, pero a finales de semana a lo mejor empieza a faltar porque los fines de semana es cuando se consume más y la próxima semana podemos tener problemas si hay mucha demanda", señala el responsable. La abundancia de lluvias ha hecho que el consumo semanal de cerveza descienda, lo que no habría sucedido de haber hecho calor estos días.