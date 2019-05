La número 5 de Cs por Sevilla fundó con el líder de Vox una asociación contra la ley de violencia de género

La número cinco de la lista de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla creó en septiembre de 2011 una asociación de "víctima de la ley de violencia de género" con la ayuda del portavoz de Vox en la Junta, Francisco Serrano. Así consta en la portada del blog de la asociación Avilegen, de la que Inmaculada María Ocaña De Valdivia es presidenta, tal y como se puede observar en la misma página web.

Según una información difundida este lunes por la cadena Ser, la candidata de Cs en Sevilla creó esta asociación con el apoyo del juez Serrano, portavoz de Vox en Andalucía. Partido que la semana pasada recibió por parte de la Junta de Andalucía los datos de los trabajadores de la violencia de género que, previamente, habían solicitado y que, precisamente, le ha facilitado la formación naranja que es el partido que dirige la política de violencia de género en el gobierno andaluz.

Tal y como recoge la citada información, el juez Serrano fue parte del acto de presentación de esta asociación hace ocho años y mantuvo el mismo discurso que hoy en día tiene Vox al respecto de esta ley: la derogación de la ley "porque los hombres están discriminados y son víctimas de denuncias falsas".

Ciudadanos es precisamente el encargado de dirigir la política de violencia de género en la Junta de Andalucía y que el pasado viernes facilitó a Vox los datos de los trabajadores de la violencia de género, que venían solicitando desde la formación del gobierno andaluz.

El presidente del grupo parlamentario minoritario en la Cámara, Francisco Serrano, se quejó tras poseer ya la información que solicitaron sobre los médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las unidades de violencia de género en la región de que la mitad no están colegiados. "Al final teníamos razón porque "más del 50% no están colegiados", explicó Serrano en una entrevista en 7TV, donde calificó como "escandaloso y gravísimo" que más de la mitad de los trabajadores que integran los equipos de atención psicosocial y evaluación de la violencia de género en Andalucía "no estén colegiados".