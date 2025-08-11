Un coche incendiado provoca un kilómetro de retenciones en el puente del Centenario
Movilidad
El vehículo salió ardiendo por una avería
Alerta en las inmediaciones del Parque Amate por un incendio de pastos
En la mañana de este lunes en el Puente del Quinto Centenario ha salido ardiendo un vehículo a la altura del kilómetro 11, quedándose parado en el arcén derecho de la via.
El fuego se ha originado por una avería en el coche, en concreto, en la parte delantera, donde se sitúa el motor. Ya ha sido estabilizado y sofocado y sólo queda retirarlo para que todo vuelva a la normalidad.
Este hecho ha generado una retención de un kilómetro en dirección a Cádiz.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por quantica
Campus UPO CArmona