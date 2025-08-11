SEVILLA
"No había peligro en mantener lo que quedaba del ficus de Triana"

Un coche incendiado provoca un kilómetro de retenciones en el puente del Centenario

Movilidad

El vehículo salió ardiendo por una avería

Alerta en las inmediaciones del Parque Amate por un incendio de pastos

Puente del Quinto Centenario
Puente del Quinto Centenario / Juan Carlos Muñoz

En la mañana de este lunes en el Puente del Quinto Centenario ha salido ardiendo un vehículo a la altura del kilómetro 11, quedándose parado en el arcén derecho de la via.

El fuego se ha originado por una avería en el coche, en concreto, en la parte delantera, donde se sitúa el motor. Ya ha sido estabilizado y sofocado y sólo queda retirarlo para que todo vuelva a la normalidad.

Este hecho ha generado una retención de un kilómetro en dirección a Cádiz.

También te puede interesar

Lo último

stats