Colas en la calle Velázquez en pleno agosto para hacerse con un reloj: "Llevamos aquí desde las cuatro de la mañana"

En pleno 9 de agosto y con Sevilla medio vacía por las vacaciones, la calle Velázquez ha amenecido con una imagen poco habitual para estas fechas: una larga cola de aficionados a la relojería frente a la tienda de la relojera suiza Swatch. El motivo: el lanzamiento mundial del Mission to Earthphase – Moonshine Gold, una edición limitada que solo se puede adquririr este sábado, coincidiendo con la luna llena, y exclusivamente en tiendas físicas seleccionadas de todo el mundo. En España, Sevilla es una de las ciudades donde se puede adquirir este esperado estreno además de Valencia, San Sebastián, Barcelona, Marbella (Puerto Banús) y Madrid, donde las colas dan la vuelta a la manzana de la calle Serrano.

Madrugón y destino Costa Ballena

Ángela y Angelo han sido los dos jóvenes sevillanos de 20 y 21 años en hacerse con el primer Swatch vendido en Sevilla. Han sido los primeros en entrar a las 10:00 en punto en la tienda Swatch ante la sorpresa de algún paseante que miraba con curiosidad: “Llevamos aquí desde las cuatro de la mañana”, contaban con orgullo. No es la primera vez que madrugan por un modelo especial, y han interrumpido sus vacaciones en Islantilla por el reloj. “Otros años llegábamos a las cinco y ya había gente, pero hoy la cola ha sido la más larga que hemos visto. Este quizás guardaremos como inversión, igual que otros que tenemos desde hace dos años”, asevera Ángela cuando confirma que ahora que tiene el reloj pueden continuar las vacaciones. Próximo destino: Costa Ballena.

Otros compradores de esta pieza exclusiva cuyo precio de 385 euros, han llegado desde fuera de Sevilla sus vacaciones para no perder la oportunidad. Juan Manuel llegó viene de Sanlúcar de Barrameda con toda su familia: “Había que venir, porque si no madrugas, te quedas sin él”. Del mismo modo, la chica de seguridad que organiza el paso de clientes, en un máximo de dos personas por compra, indica que "si el lanzamiento hubiera sido en noviemnbre, las colas serían muchísimo más largas".

Se han visto incluso las famosas sillitas de Semana Santa que tampoco incomodan el tránsito del sevillano por la bulla cofrade.

A la venta únicamente el 9 de agosto en tienda

Este modelo Mission to Earthphase – Moonshine Gold no volverá a venderse. Coincidiendo con la luna llena, su lanzamiento se ha convertido en un fenómeno global, uniendo a coleccionistas, entusiastas y curiosos que, por un día, han cambiado la playa por la cola.

Se trata de una pieza que combina innovación técnica y guiños históricos. La caja, la corona y los pulsadores están fabricados con Bioceramic azul marino, igual que la trabilla. La correa, del mismo tono, es de caucho con cierre de velcro, un toque final de elegancia cosmonáutica. Su esfera blanca iridiscente incorpora detalles que brillan en verde en la oscuridad.

Colaboración exclusiva Omega, Swatch y Snoopy

En la subesfera de las 10 horas, un indicador de fases terrestres muestra la Tierra con océanos que resplandecen en azul bajo luz ultravioleta. Debajo, Snoopy y Woodstock observan el planeta desde la Luna, junto a una frase oculta que solo se revela con luz UV. En la subesfera de las 2 h, el indicador de fases lunares presenta dos lunas llenas radiantes revestidas con oro Moonshine™ Gold de OMEGA: una con el estilo característico del mundo de Snoopy y otra envuelta en una red, homenaje a la “luna del esturión” que luce este mes, cuenta otro comprador que hace cola, Manuel.

No se vende online, lo que ha provocado colas en todos los puntos de venta donde en Sevilla, pese al calor y la fecha, más de 60 personas aguardaban antes de la apertura.