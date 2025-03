Comerciantes de los Remedios: "El proyecto de Altadis es un revulsivo para el barrio y para toda Sevilla"

Sevilla/Las grandes transformaciones urbanísticas generan, habitualmente, expectación e incredulidad a partes iguales.

Es el caso de la metaformosis por la que está pasado el barrio de los Remedios, que cambiará profundamente de aspecto llegado 2026.

El proyecto de Altadis, que contempla un cambio radical de imagen en uno de los barrios de mayor poder adquisitivo pero con pocos equipamientos públicos, está provocando todo tipo de reacciones.

Se prevén nuevos servicios de ocio, de ciudad y hasta un hotel de lujo en la glorieta de las Cigarreras.

Por su parte, los comerciantes de los Remedios, capitaneados por Manuel Ibáñez (Sevilla, 1962), presidente de la asociación que aglutina a casi un centenar de negocios y conocido sastre de Sevilla, defienden que "ansían con ganas que las obras acaben y llegue el verdadero cambio".

Si bien un sector vecinal se ha mostrado en contra de parte del proyecto porque considera que la promotora "no está con los vecinos", el movimiento llegó a la junta municipal de distrito para ser debatido con el resto de asociaciones vecinales pero finalmente salió adelante.

Los comerciantes, por su parte, lo tienen claro: "El fondo de inversión que ha venido viene para transformar Sevilla, no solo al barrio de los Remedios. Esto hará bien para todos, es un revulsivo por completo, y no entiendo cómo se ha generado el malestar y la confusión que hay", defiende Ibáñez.

En palabras del empresario, que fue también uno de los impulsores del parking de la Plaza de Cuba durante el mandato de Alejandro Rojas Marcos, "este tipo de proyectos valientes tienen eso, nos pasó con el parking, también estuvimos en contra de la peatonalización de la calle Asunción y ahora lo agradecemos, porque el tiempo nos ha demostrado que funciona", defiende.

Manuel Ibáñez, presidente de los comerciantes de los Remedios / Rafael del Barrio

Como portavoz de la plataforma de comerciantes, defiende que todos los colectivos tengan su voz para opinar sobre un proyecto que mantiene será "postivo para toda Sevilla".

El proyecto, según defienden los empresarios, "viene a refozar una zona mediante una buena infractura, una pasarela y un hotel del lujo, y nos van a transformar", defiende.

"En los Remedios no tenemos equipaciones públicas"

El sastre, que asume también su rol como vecino del barrio mantiene que "el barrio está obsoleto. No tenemos equipaciones ninguna, no tenemos centros deportivos municipales, no tenemos colegios públicos, ni escuelas infantiles; y ahora esperemos que se lleve a cabo ese centro multiusos, gracias a este proyecto que cuenta con estas equipaciones. Además del resugir de la hermandad de las Cigarreras que se va a su plaza, junto con la Policía Local y las oficinas del distrito", defiende.

"Estamos a la expectativa, a ver cómo sale, pero pensamos que va a ser una cosa bastante buena para el barrio y para Sevilla. Estamos con ganas de que se ponga en marcha".

Asimismo, Ibáñez asegura que cualquier comentario que los vecinos y empresarios de la zona tienen al respecto pueden comunicarlo a la promotora dado que cuenta con una persona de enlace para tal fin.

El proyecto pretende revalorizar una zona a través de un proyecto que ha costado décadas poner en marcha, hasta que la promotora KKH y el Ayuntamiento de Sevilla han logrado desbloquearlo para que vea la luz a finales de este 2025, fecha estimada el día de la presentación del proyecto, y que suma una inversión de cinco millones de euros.

Repavimentación de la calle Virgen de Luján

Al proyecto se la suma la repavimetación prevista por parte del Ayuntamiento de Sevilla de la calle Virgen de Luján a finales del mes de marzo.

En palabras del delegado Juan de la Rosa, “Con esta intervención se conseguirá mejorar toda la superficie que va desde el parque de los Príncipes hasta la Glorieta de las Cigarreras y con ello resolver los problemas que presenta el actual pavimento de esta vía, abandonado desde hace años y que incluía grietas, y así conseguir una vía más segura y con un aspecto estético a la altura de esta ciudad, como ya hicimos en la otra arteria del propio barrio: la Avenida de República Argentina”, ha apuntado.