Un compañero de instituto define al yihadista de Sevilla como una persona violenta

"Era un chico violento en el instituto". Este es el recuerdo que tiene de Zouhair El Bouhdidi, el presunto yihadista detenido que supuestamente pretendía atentar en Sevilla, un compañero del IES Luca de Tena que prefiere guardar el anonimato cuando atiende la llamada de 'Diario de Sevilla'.

El principal incidente que tuvo con El Bouhdidi fue en el patio del centro educativo hace ahora seis años. "Estábamos repartiendo los equipos para un partido de fútbol sala y me pidió jugar. Le expliqué que ya eramos cinco contra cinco. Me citó después de la clase para pelearnos". El episodio no pasó de unos empujones ya que uno de los profesores del centro lo evitó.

Al día siguiente se presentó con unos amigos y le enseñó unas navajas tipo mariposa a la salida del centro. Después se desencadenó una pequeña pelea que acabó con varios grupos de jóvenes enfrentándose entre ellos, entre los que estaba el yihadista.

El presunto terrorista, de 23 años, estudia en la Universidad de Sevilla estudios árabes e islámicos. La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Revuelo en el barrio por la detención del yihadista

Sobre el perfil del joven detenido en Marruecos, una vecina de la familia ha comparecido ante los medios a primera hora de la tarde mostrando su indignación por la operación desplegada por la Policía Nacional, rechazando que sea un terrorista y pidiendo que se esclarezca la verdad.

"No puede ser, no puede ser. Yo conozco a su familia. Si fuera así, la primera persona que iría a la Policía sería yo. Tiene que saberse la verdad”, ha dicho la mujer muy afectada ante los periodistas que se han desplazado al barrio de Su Eminencia durante el registro llevado a cabo por la Policía.

En este mismo sentido se ha pronunciado la madre del joven. Aunque inicialmente se había apuntado a que podría estar también en Marruecos, a última hora de la tarde ha salido de su domicilio y ha atendido a los medios de comunicación asegurando que los efectivos policiales sólo se han llevado algunos libros y documentos del joven.