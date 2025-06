El concierto de Manuel Carrasco en Sevilla que estuvo a punto de ser cancelado: "Fue uno de los momentos más estresantes de mi vida"

La relación que el artista onubense Manuel Carrasco mantiene con la ciudad de Sevilla y su gente se ha forjado a lo largo de los años como un vínculo artístico y personal profundo. Este lazo se ha visto reflejado no solo en el éxito de sus discos, sino también en la masiva asistencia a sus conciertos.

En sus últimas giras, el cantante se ha convertido en uno de los pocos artistas capaces de agotar todas las localidades del Estadio de La Cartuja, un recinto con capacidad para más de 70.000 personas.

Recientemente, el intérprete, que ha estrenado su nuevo disco "Pueblo Salvaje II", se encontraba en Miami, donde fue invitado al programa de la artista mexicana Isabel Lascurain. Allí habló de sus inicios en la música, su trayectoria profesional y compartió una anécdota vivida precisamente en Sevilla, durante el arranque de su gira Corazón y Flecha en 2023.

Isabel le preguntó por aquel momento en el que cantó ante 145.000 personas, durante dos noches consecutivas en el Estadio de La Cartuja. Carrasco recordó entonces una vivencia ocurrida durante el primer concierto celebrado el 2 de junio, una noche marcada por una lluvia repentina que puso en jaque la celebración del evento.

"Fue increíble. Era el comienzo también de la gira y llovió. Era al aire libre. No te lo puedes ni imaginar... Fue uno de los momentos más estresantes de mi vida", contaba el artista. Según explicó, todo parecía bajo control hasta pocos minutos antes de salir al escenario: “Yo estaba haciendo la prueba de sonido por la tarde. Entré en los vestuarios del estadio, había sol, era junio... En eso entra mi mánager y parte del equipo un cuarto de hora antes del concierto y me dicen: ‘Puede que el concierto se cancele porque está cayendo la mundial. Han tenido que tapar las luces y los focos, no van a funcionar la mitad’".

Carrasco relató que la infraestructura técnica se vio afectada por el agua: “Había torres de sonido que se tuvieron que tapar, los fuegos artificiales… Un desastre. En la pasarela de 30 metros se tuvo que poner una moqueta. Me dijeron: ‘Si sales, no puedes pasar por esa pasarela’”. Ante la situación, su respuesta fue firme: “¿Cómo voy a hacer eso? La gente va a interpretar que no me quiero mojar. Yo tengo que salir ahí”.

"La gente agradeció el esfuerzo que hicimos"

La tensión creció en cuestión de minutos. “Hubo un momento en el que casi suspendemos. ¿Cómo sacamos a 70.000 personas de un estadio, mojadas y enfadadas?”. Finalmente, el concierto no fue cancelado. “A la sexta o séptima canción dejó de llover y todo fue más o menos bien. No funcionó todo como tuvo que funcionar, pero la gente agradeció el esfuerzo que hicimos. Fue uno de los conciertos que quedará para toda la vida en mi carrera”, concluyó el onubense.

Pese a la intensa lluvia de aquella noche del 2 de junio, el concierto fue todo un éxito. A pesar de los impedimentos técnicos, Manuel salió al escenario a las 22:24 horas, poco más de 20 minutos después del horario previsto. “El destino ha querido que lloviese esta noche”, dijo entonces al público presente, que no dejó de corear ni de aplaudir en ningún momento. También improvisó unos versos en el escenario que hoy son parte del recuerdo colectivo: “Que si llueve o si no llueve / el concierto habrá que hacerlo / Que Sevilla está que arde / y no hay quien apague este fuego”.

En 2025, Manuel Carrasco ha vuelto a pasar por el Estadio de La Cartuja para dar inicio a una nueva etapa en su carrera musical. El artista se encuentra inmerso en el 'Tour Salvaje', con el que promociona su disco “Pueblo Salvaje II”. Una vez más, eligió la capital hispalense para arrancar esta gira el 17 de mayo, donde volvió a agotar más de 70.000 entradas.