Los contagios por coronavirus en la hostelería no superan el 3’5% del total

No son los causantes del aumento de casos. Así de rotunda se ha mostrado este miércoles la Asociación de Hosteleros de Sevilla, tras la celebración de la asamblea general de la Federación Empresarial de Hostelería de Andalucía (HORECA). Han reivindicado que el alto índice de contagios "no sido provocado por la actividad hostelera", por lo que no concibe que el foco y el punto de mira se siga poniendo en este sector empresarial.

Según los datos del último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, recabados desde el 11 de mayo hasta el 16 de octubre, los bares y los restaurantes son lugares seguros porque solo suponen el 2,3% del total de casos acumulados, y la incidencia es de 1,1 casos por cada 100 establecimientos.

Por ese motivo, el presidente de la asociación sevillana, y vicepresidente de Horeca, Antonio Luque, ha indicado: “Nuestros bares y restaurantes son lugares seguros. El peligro está en lo que no se puede controlar, que son las reuniones familiares, y privadas donde hay un número mayor de personas, no hay mascarillas y la higiene no está asegurada. Ahí es donde no hay reglas ni control”.

Los hosteleros, por tanto, han manifestado su absoluta preocupación ante las restricciones impuestas al sector en otros municipios que limitan la actividad hasta las 22.00 de la noche, en ese sentido el presidente Antonio Luque ha indicado: “si se llegan a implementar estas medidas rogamos que se nos permita dar las cenas en nuestros establecimientos, cerrar a las 22.00 de la noche provocaría el cierre de casi todos los negocios en Sevilla, y significaría la ruina para el sector”.

En definitiva, según la patronal hostelera, cerrar los bares y restaurantes forzará a muchas personas a reunirse sin condiciones de seguridad ni supervisión en espacios más pequeños, sin control de aforos, de distancia de seguridad, ni uso de mascarillas o desinfección y sin límite de horarios, suponiendo un mayor riesgo y provocando la ruina económica y una crisis sin precedentes para el sector hostelero. La asociación ha recordado que muestra su total apoyo al cierre y precinto de aquellos establecimientos incumplidores que perjudican al resto de empresarios, así como a las fiestas clandestinas y el botellón.