La hostelería exige un rescate integral al Gobierno

"Necesitamos un rescate para todo el sector". Así de contundente se ha mostrado Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y provincia durante la concentración que han protagonizado en la Plaza Nueva para protestar por su situación y exigir medidas directas a las administraciones. Unas mil personas se han reunido en una demostración de fuerza que ha terminado con un grito unánime: "La unión tiene que empezar por nosotros mismos. Somos el sector con más fuerza de este país. Lo que tenemos es que estar unidos".

La Plaza Nueva se ha llenado de hosteleros y trabajadores para clamar por la situación que atraviesan, con muchos establecimientos cerrados y otros funcionando con muchas restricciones. Provistos con sus mascarillas rojas en las que se podía leer el lema Salvemos la Hostelería, han culpado al Gobierno de España y la Junta de Andalucía de sus males, exigiendo soluciones. "No tenemos más remedio que estar aquí. Pedro Sánchez será el culpable de la quiebra de la hostelería. Somos muchos negocios y no disponemos de ningún tipo de ayuda. ¿Por qué nosotros no tenemos?, se ha preguntado Antonio Luque en su alocución a sus compañeros?

Javier Compás ha sido el encargado de leer el manifiesto en el que han detallado las medidas concretas que piden que se pongan en marcha para acometer ese "rescate intregral". Entre ellas se encuentra una ayuda directa económica para los negocios, la prórroga de los Erte que finalizan a final de mes, que la Junta de Andalucía asuma la parte que debería pagar el empresario, un IVA superreducido, la exención del pago de la cuota de autónomo, la exención del pago de las cuotas por derechos de la propiedad intelectual, exenciones o bonificaciones en el IBI, exenciones en el IAE, o exoneración de algunas tasas municipales, como la basura o veladores.

Dentro del sector son los cáterings y el ocio nocturno los que se encuentran en peor situación. Para los segundos, el Ayuntamiento de Sevilla, única administración que hasta la fecha se ha sentado con los hosteleros, ha acordado que puedan reconvertirse provisionalmente en cafeterías. Así podrán abrir de manera inmediata.

El presidente de los hosteleros ha lamentado que la Junta de Andalucía les haya dejado fuera del bono turístico, pese a que muchos establecimientos se encuentran en zonas de máxima afluencia de visitantes. "Ni nos ayudan ni nos escuchan", ha insistido Luque.

Los hosteleros auguran que se avecinan unos meses "muy complicados", aunque han asegurado que no van a escatimar esfuerzos y han pedido estar más unidos que nunca: "Nos vamos a dejar la piel. Los empleados sois nuestra segunda familia. Muchos han estado pagando los sueldos de su bolsilllo porque no llegaban las ayudas de los Erte".

La hostelería ha puesto de manifiesto que es la primera vez que piden algo. Luque ha recordado que está en juego un 30% de los empleos del sector, por lo que han reclamado que les den "el reconocimiento que merecen".