El correo masivo, una herramienta para acercarse a los clientes

Está comprobado que es más fácil y económico retener a los clientes actuales que atraer a nuevos clientes, y una manera sencilla de lograr esa conexión necesaria con ellos, es enviándoles correos electrónicos.

Enviar correos electrónicos a una gran cantidad de clientes es lo que se conoce como email marketing, es una técnica de publicidad que es muy efectiva y que se usa mucho, por ser muy económica.

¿Cómo hacer correos masivos sin caer en la bandeja de spam?

Si no usas una herramienta adecuada para enviar tus comunicaciones, pronto vas a estar diciendo: mi correo llega a spam. Esto se debe a que las plataformas para enviar emails tienen algoritmos que protegen a sus usuarios de correos indeseados.

Hay que saber que el hecho de que un correo sea igual para muchos destinatarios no quiere decir que sea spam, simplemente se trata de un canal informativo. El verdadero spam es el correo no solicitado, es decir, cuando el receptor del mensaje no ha autorizado al emisor para que le envíe correos. Lamentablemente, muchos algoritmos no hacen esa diferencia.

Una buena herramienta de correo masivo protege a las organizaciones de que confundan sus mensajes y los califiquen como spam. Las herramientas de mailing masivo usan diversas técnicas para que el correo no llegue a la bandeja de spam, por ejemplo: un texto relevante, la redacción del asunto, los enlaces que contiene el mensaje, etcétera.

Uno de los aspectos que hay que cuidar más es la reputación del emisor, esto se debe a que si se detecta que muchos de sus emails son marcados como spam, entonces lo más probable es que todos sus correos vayan a la bandeja de “correos no deseados”.

La mejor manera de evitar que los destinatarios marquen los correos como spam, es no enviar nunca correos sin que el usuario se suscriba a los boletines. Además de eso, debe tener un botón muy fácil de localizar con el que pueda darse de baja de esta suscripción. Esto último es muy importante, porque si la persona no quiere recibir más correos y no observa una manera más fácil, va a marcar el correo como spam, afectando a toda la campaña de mailing.

Ventajas de usar una herramienta de mailing

Una herramienta como Mailrelay es indispensable para lograr el éxito en una campaña de mailing. Las ventajas de dicha herramienta para las organizaciones son muchas:

E ntregabilidad. Esto se trata del hecho que el destinatario abra el correo que se le envía, lo cual tiene muchas más probabilidades de suceder si entra en su bandeja principal de correo, ya que la bandeja de spam se revisa muy pocas veces y casi siempre el mensaje se pierde. Mailrelay utiliza algoritmos propios que mejoran la entregabilidad de los correos y, por lo tanto, mejora las posibilidades de lograr ventas.

Esto se trata del hecho que el destinatario abra el correo que se le envía, lo cual tiene muchas más probabilidades de suceder si entra en su bandeja principal de correo, ya que y casi siempre el mensaje se pierde. Mailrelay utiliza algoritmos propios que mejoran la entregabilidad de los correos y, por lo tanto, mejora las posibilidades de lograr ventas. Sencillo de usar. Se trata de una herramienta muy fácil de usar, los contactos se cargan una sola vez, después de eso solo se prepara la comunicación y se envía. Además, se puede segmentar cada mensaje, automatizar las entregas, hacer test de asuntos y mucho más.

Se trata de una herramienta muy fácil de usar, los contactos se cargan una sola vez, después de eso solo se prepara la comunicación y se envía. Además, se puede segmentar cada mensaje, automatizar las entregas, hacer test de asuntos y mucho más. Editor de newsletters. Cada boletín o newsletter puede ser preparado utilizando un editor muy intuitivo y diseñado especialmente para ello. Hay plantillas disponibles para que cada mensaje luzca muy profesional, llame la atención del cliente y logre ventas. Lo más importante es que cualquiera puede utilizarlo y hacer el boletín muy rápidamente, sin complicaciones.

Cada boletín o newsletter puede ser preparado utilizando un editor muy intuitivo y diseñado especialmente para ello. Hay plantillas disponibles para que cada mensaje luzca muy profesional, llame la atención del cliente y logre ventas. Lo más importante es que cualquiera puede utilizarlo y hacer el boletín muy rápidamente, sin complicaciones. Cuenta gratuita. La versión gratuita es muy completa, no contiene publicidad y se tienen disponibles todas las funciones. La cuenta gratis es excelente para comenzar. ¿Cuándo puedes necesitar un plan de pago? Si tu lista de contactos crece mucho, lo cual significará que has tenido mucho éxito, entonces necesitarás una cuenta de pago.

¿Cómo es la cuenta gratuita?

Para utilizar la versión gratuita de esta herramienta de mailing, solo es necesario registrarse en la plataforma y desde el primer momento se puede acceder a todas las funciones de la plataforma.

Entre todas las funcionalidades que ofrece la plataforma, podemos destacar las siguientes:

Envío de 75 mil mails. Con la cuenta gratuita se pueden enviar hasta 75 mil correos al mes, usando una base de datos que puedes subir a la plataforma muy fácilmente. Esta cantidad de correos son suficientes para la mayoría de las campañas iniciales de una organización o un producto determinado.

Con la cuenta gratuita usando una base de datos que puedes subir a la plataforma muy fácilmente. Esta cantidad de correos son suficientes para la mayoría de las campañas iniciales de una organización o un producto determinado. Base de datos actualizada. La herramienta mantiene la base de datos limpia de direcciones de correos incorrectos, desactualizados o que rebotan los correos. Con esto, la tasa de entregabilidad siempre va en aumento y la eficiencia de la campaña puede mejorar.

La herramienta mantiene la base de datos limpia de direcciones de correos incorrectos, desactualizados o que rebotan los correos. Con esto, la tasa de entregabilidad siempre va en aumento y la eficiencia de la campaña puede mejorar. Segmentación. Dependiendo de la estrategia de la campaña, se puede necesitar segmentar la base de datos. Con esta herramienta se puede filtrar un determinado boletín, para que llegue a los contactos que se requiera. De esta forma, las campañas pueden ser mucho más efectivas.

Dependiendo de la estrategia de la campaña, se puede necesitar segmentar la base de datos. Con esta herramienta se puede filtrar un determinado boletín, para que llegue a los contactos que se requiera. De esta forma, las campañas pueden ser mucho más efectivas. Envíos RSS. Dependiendo de la campaña o de las particularidades del producto o la organización, puede ser útil el envío RSS, de forma que el sistema envía correos automatizados, leyendo el feed de la página web. Con esto se ahorra tiempo y esfuerzo.

Dependiendo de la campaña o de las particularidades del producto o la organización, puede ser útil el envío RSS, de forma que el sistema envía correos automatizados, leyendo el feed de la página web. Con esto se ahorra tiempo y esfuerzo. Respuestas automatizadas. El sistema se puede programar con una respuesta diseñada para los usuarios que respondan o emitan alguna clase de comunicación. Esto es muy importante para generar conexión con el cliente y puede ser la diferencia para lograr ventas.

El sistema se puede programar con una respuesta diseñada para los usuarios que respondan o emitan alguna clase de comunicación. Esto es muy importante para generar conexión con el cliente y puede ser la diferencia para lograr ventas. Estadísticas. En una campaña de marketing, las estadísticas son determinantes para el éxito. Mediante los datos que arroja la herramienta se puede obtener mucha información relevante: cuáles son los correos han tenido mejor resultado, cuántos clics se han generado, cuántos correos se quedan sin abrir, de qué zona son los clientes que más han comprado, etcétera. Toda esa información va a depender de las características de la campaña, pero siempre se puede usar para mejorarla y obtener mejores resultados.

En una campaña de marketing, las estadísticas son determinantes para el éxito. Mediante los datos que arroja la herramienta se puede obtener mucha información relevante: cuántos clics se han generado, cuántos correos se quedan sin abrir, de qué zona son los clientes que más han comprado, etcétera. Toda esa información va a depender de las características de la campaña, pero siempre se puede usar para mejorarla y obtener mejores resultados. Soporte técnico. El soporte técnico es muy importante para la correcta utilización de la herramienta y está disponible también en la cuenta gratuita.

Es importante tener en consideración que el objetivo es que la campaña de marketing sea exitosa y se puedan lograr las ventas que hagan rentable el negocio.