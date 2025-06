Cumbre de la ONU: El alcalde de Sevilla llegó andando porque su coche oficial no estaba acreditado

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tuvo que llegar andando este lunes al Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) porque su coche oficial no estaba entre los vehículos acreditados para la cumbre de la ONU. Así lo ha denunciado el sindicato CSIF, en una nota de prensa en la que ha destacado la falta de organización y el caos que se ha vivido en la ciudad durante la primera jornada de la IV Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo.

"La realidad de la Policía Local es la que hoy se ha vivido, y que llevamos tiempo denunciando, una policía sin medios, sin policías, desorganizada y descabezada", apunta el comunicado del sindicato, que define a la Policía como "un pollo sin cabeza" en una jornada en la que "todo se improvisaba". Según CSIF, los mandos de la escala ejecutiva "no tenían ni idea de lo que había que hacer, no les habían dado instrucciones precisas y los oficiales hacían lo que podían".

"Sobre la marcha se ha ido cambiando todo y al final la ciudad ha colapsado", destacan los representantes de los agetnes. Las distintas caravanas, con sus autoridades, salían de los hoteles y los policías locales no tenían información de quién iba en ellas ni hacia dónde se dirigían. El sindicato responsabiliza al jefe de la Policía Local, que "renunció a llevar coches piloto que informaran, dejándole todo ese trabajo a la Guardia Civil". "Al final ha sucedido lo que tenía que suceder, que hemos tenido caravanas de vehículos oficiales atascadas sin poder avanzar". Cuando llegaron las comitivas a Fibes, los problemas continuaron porque de nuevo algunas comenzaron a volverse a los hoteles y la Policía Local no tenía información alguna.

A esto hay que añadir que la Jefatura ha repartido únicamente 17 sombrillas entre los agentes, cuando hay cientos de cortes de tráfico por toda la capital andaluza y la temperatura, al sol, era insoportable. Las botellas de agua también fueron insuficientes. El turno ordinario, es decir, el resto de agentes para atender la ciudad, "no ha existido porque no había ni policías ni patrulleros para poder trabajar". Cientos de llamadas al 112 y al 092 se han quedado sin atender.

El turno de tarde no ha podido hacer el relevo a su hora porque no había patrulleros, y los que estaban en la calle no se podían mover. "Los agentes tuvieron que ser trasladados en microbuses a los puntos de corte de tráfico y relevar a sus compañeros, que se volvieron en los mismos vehículos". Los policías no podían informar a los ciudadanos porque ellos mismos desconocían cualquier aspecto sobre el tráfico y la movilidad en la ciudad.

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla achacaron lo ocurrido al Ministerio del Interior, que cambió en el último momento algunos aspectos del plan previsto. Las mismas fuentes añadieron que el Ministerio de Presidencia ha felicitado al Ayuntamiento por el despliegue policial y la ONU ha mostrado su satisfacción por el cumplimiento de los horarios.