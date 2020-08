Qué debes tener en cuenta si eres padre primerizo

Nadie nace siendo padre. Esa frase es una que debes repetirte a menudo, sobre todo cuando veas a tu pequeño por primera vez entre tus brazos. Tarde o temprano, a muchos les llega la hora de convertirse en padres primerizos, con todo lo que eso conlleva.

Llega una nueva vida a la que cuidar y ofrecer lo mejor para que crezca de forma sana. Un pequeño, o una pequeña, que será el gran protagonista de vuestro día a día durante mucho tiempo. Uno que, además, os va a poner muy a prueba. ¿Quieres que tus días como padre primerizo sean algo más sencillos? Pues entonces sigue leyendo, tenemos varias cosas importantes que contarte.

Consejos para todos los padres primerizos

Todo el mundo acaba siendo padre primerizo tarde o temprano. Tú ya estás en ese punto y te desesperas buscando recomendaciones para todo. Incluso estás mirando sillas para bebé y no tienes ni idea de cuál escoger, no te preocupes por eso, porque tienes muchos expertos que te ayudan a elegir la mejor en internet gracias a webs como esta.

Necesitas algunos consejos esenciales para padres primerizos, unas recomendaciones que vienen genial a todos aquellos que acaban de recibir la llegada de un bebé a la familia o que tienen previsto que llegue pronto. No son pautas complicadas, ni mucho menos, pero sí que te van a servir para esos pequeños detalles de los que nadie suele advertirte antes.

¿Sabes cogerlo bien?

Tener a tu bebé en brazos por primera vez es una experiencia indescriptible, pero debes asegurarte de cogerlo bien para que no se mueva más de la cuenta. Puedes sujetarlo verticalmente sobre tu pecho mientras sujetas su cabeza o también apoyarlo boca arriba sobre tu antebrazo. Lo importante, por encima de todo, es que no lo muevas demasiado.

Escucha a otros padres… en su justa medida

Por supuesto que es buena idea escuchar las recomendaciones de aquellos que ya han sido padres, pero tienes que saber también que cada niño es un mundo, y que eso significa que no todos los consejos se pueden aplicar por igual. Mucho padre intentará sentar cátedra también, tenlo muy presente.

Gestiona bien los gastos

Hay muchos gastos derivados del cuidado de los más pequeños. La comida, los pañales, la ropita, los productos de higiene… Es algo completamente normal, y que debes tener bien atado para no llevarte ninguna sorpresa luego a final de mes. Controla bien lo que gastas para no asustarte cuando eches cuentas.

No te agobies con las visitas

Todo el mundo querrá conocer a vuestro bebé, eso es una realidad totalmente innegable. Querrán jugar con él, cogerlo en brazos y disfrutar de su presencia. El problema es que cada visita puede cambiar por completo vuestros horarios y descuadrar los días. ¿Una buena forma de evitar esto? Sed vosotros quienes hacéis las visitas a los demás.

Ten tus manos siempre limpias

Algo que muchos padres primerizos pasan por alto, pero que también es sumamente importante. Piensa que el bebé tiene unas defensas que todavía tienen que reforzarse bastante, por lo que debes asegurarte de lavarte las manos cuanto puedas, sobre todo cuando vayas a cogerlo. Así reducirás la posibilidad de que cualquier bacteria pueda hacerlo enfermar.

Cuidado con esos pañales

Colocar bien los pañales es todo un arte, aunque a la larga se convierte en algo la mar de sencillo. Debes asegurarte de no apretar demasiado para que no dañen la piel del bebé, como también vigilar mucho la dermatitis del pañal, ya que es algo bastante frecuente. En caso de que aparezca, no tengas miedo de usar una buena pomada.

No te descuides

A la hora de cambiar de ropa a tu bebé, o de cambiarle el pañal, recuerda que no debes dejar nada fuera de tu alcance. Prepara todo lo que vayas a necesitar antes de eso, porque cualquier descuido puede derivar en un accidente. Nunca descuides al pequeño, sobre todo a la hora de cambiarlo o vestirlo.

Recuerda que el tiempo libre existe

Vas a tener que andar con mil ojos, dormir a deshoras, vigilar que esté siempre en el mejor estado posible… Vas a tener bastante presión, sobre todo siendo padre primerizo. Pero no olvides que debes tener tiempo libre y dedicarlo a aquello que te guste, que te permita desconectar de la rutina. De vez en cuando también hay que sacar tiempo para relajarse.

No te preocupes. Nadie nace sabiendo ser padre, es algo que solo se consigue con la práctica y con mucha paciencia. Cuidar a un bebé puede ser extenuante al principio, pero también algo totalmente gratificante, incluso mágico. Céntrate en disfrutar del pequeño cuanto puedas, porque eso es lo verdaderamente importante en todo esto.