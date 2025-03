Decanos de 55 facultades de Medicina se citan en Sevilla para fortalecer la formación de los futuros médicos

Representantes de cincuenta y cinco Facultades de Medicina se han dado cita este jueves cita en la 87 Conferencia Nacional de Decanos y Decanas, que se extiende hasta este viernes en el Paraninfo de la histórica Universidad de Sevilla para debatir sobre los retos presentes y futuros de la formación médica en el país.

Un foro de suma importancia para la comunidad decanal nacional en la que se aprobó la llegada a la presidencia del profesor Antonio Compañ Rosique, actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, cuya proclamación definitiva tendrá lugar el viernes, al cierre del encuentro; y con un gran valor emocional para su homólogo en la Universidad de Sevilla y anfitrión del encuentro, el cirujano Luis Capitán Morales, quien aprovechó el acto para despedirse ante su inminente jubilación.

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, Luis Capitán. / Juan Carlos Vázquez

“Para mí, esta no sólo es la conferencia que se va a hacer en Sevilla, va a ser mi última conferencia”, dijo en sus primeras palabras. “Gracias a todos los que nos han permitido que sea aquí, en esta casa, y, además, en un sitio emblemático de nuestra facultad, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, del que siempre he escuchado al rector decir que es el sitio más noble de nuestra Universidad”, dijo.

En este contexto, la asamblea fue inaugurada por el presidente saliente de la Conferencia Nacional de Decanos, José Pablo Lara Muñoz, quien destacó los avances conseguidos por la Conferencia desde su fundación en 1984, bajo la presidencia del Raimundo Goberna Ortiz, ex decano de la Facultad de Medicina de Sevilla. Se deshizo en elogios al enclave elegido para el evento, en una sede histórica que data de 1515, “en la mejor ciudad del mundo”, dijo, haciendo gala de la popular exageración que caracteriza a los andaluces. “Si no me permiten esa exageración, diré que es una de las tres ciudades más bonitas del mundo. Y, en todo caso, es una ciudad para vivirla, para sentirla, para disfrutarla, para pasearla, mirarla... Yo lo hago con cierta frecuencia”, aclaró después.

En un contexto de escasez de médicos en muchas especialidades y de creciente presión asistencial en el sistema sanitario, durante los dos días que dura la asamblea se abordarán temas clave como la calidad de la formación médica, la planificación del número de estudiantes de medicina, la integración de los nuevos médicos en el sistema sanitario, la investigación y la innovación en el campo de la salud. Se tocó, como no podía ser menos, el anteproyecto del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad en una ponencia del Secretario General de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera.

Se dio, además, la bienvenida a tres nuevas facultades de medicina que se incorporan a la Conferencia Nacional de Decanos: la Universidad Nebrija en Hoyo de Manzanares; la Universidad Loyola, en Sevilla; y la Universidad de Huelva, con presentación de sus decanos, el profesor y neurocirujano Gregorio Rodríguez-Boto Amago; el profesor y catedrático de Inmunología en la Universidad de Sevilla Antonio Núñez Roldán; y el profesor y el profesor Francisco José Mena Navarro, respectivamente.

Los decanos en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla durante la sesión inaugural de la Conferencia. / Juan Carlos Vázquez

El decano anfitrión destacó en su intervención la larga trayectoria de la institución, que ha formado a generaciones de profesionales de la medicina durante más de cinco siglos. La facultad sigue siendo un referente en la enseñanza médica, adaptándose a los cambios y necesidades de cada época. Capitán resaltó también la excelencia académica de la Facultad de Medicina, con resultados destacados en el examen MIR, donde 10 estudiantes se situaron entre los 100 primeros puestos y el 53,5% de los presentados quedaron entre los 4.000 primeros. Además, subrayó la apuesta de la facultad por la internacionalización, con posiciones relevantes en rankings internacionales y dobles titulaciones con universidades europeas.

La teniente de alcalde y delegada del Área de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo, dio la bienvenida a los decanos en nombre de la ciudad. Destacó el compromiso de Sevilla con la promoción de la salud y la innovación médica, con iniciativas como la conversión del 30% de las paradas de autobús de Tussam en espacios sin humo, la promoción de hábitos saludables entre los escolares y adultos, y el fomento de la actividad física y la movilidad sostenible.

Pozo subrayó también la importancia de los hospitales sevillanos, como el Virgen del Rocío y el Virgen Macarena, centros de referencia en investigación y ensayos clínicos donde se desarrollan tratamientos pioneros. Asimismo, mencionó instituciones punteras como el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, que impulsan avances en telemedicina e inteligencia artificial aplicada a la salud.

La vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, expresó en nombre del rector y del equipo rectoral el “orgullo” que siente la institución por su Facultad de Medicina. Destacó la coincidencia de la fundación de la universidad y la facultad en el año 1515, celebrando juntas este año su 520 aniversario.

Vargas resaltó la proyección de la Facultad de Medicina en la ciudad de Sevilla, con tres campus “excelentes” (Virgen Macarena, Virgen del Rocío y Valme) “que impulsan la vida económica y social de los barrios donde se ubican”. También mencionó la necesidad de mejorar las infraestructuras de la facultad, algo que ya está en marcha, tras la reciente licitación por casi dos millones de los primeros proyectos para rehabilitar y ampliar la Facultad, y la comunicación entre los campus, un reto en el que se compromete a trabajar “conjuntamente” el rectorado y el decanato.

El acto inaugural de la 87 Asamblea de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España concluyó con el compromiso de seguir trabajando por una formación médica de calidad, adaptada a los retos científicos, éticos y sociales del siglo XXI. Los decanos subrayaron la importancia de la investigación en evaluación, ciencias de la salud y medicina, así como la necesidad de una adecuada formación del profesorado.

Entre los objetivos marcados por la Conferencia, destacan la mejora de la coordinación con las administraciones sanitarias para garantizar una correcta integración de los nuevos médicos en el sistema de salud, la promoción de la investigación y la innovación en medicina, y el fortalecimiento de la proyección internacional de las facultades españolas.

La celebración de esta asamblea en Sevilla pone de manifiesto el papel clave que juega la ciudad y su universidad en la formación médica y la investigación en salud, con una trayectoria de más de cinco siglos formando a profesionales de la medicina y un presente marcado por la innovación y el compromiso con la salud pública.