Los decanos de la US arremeten contra el nuevo currículo de la ESO por dejar fuera Filosofía

Decepcionado, defraudado y contrariado. Así se manifiesta el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla (US), José Manuel Sevilla Fernández, tras conocerse el nuevo currículo de la ESO, que suprime la obligación de los centros de enseñanzas medias de ofertar esta asignatura. Unas palabras que han sido apoyadas por la conferencia de decanos y directores de centros de la Hispalense, que en un manifiesto advierten de las consecuencias que tendrá dicha eliminación para forjar el pensamiento crítico de los alumnos.

La Filosofía ya no será obligatoria ofertarla en los institutos. Un cambio que ha provocado fuertes críticas dentro de la comunidad educativa española. Especialmente por parte de los docentes encargados de esta enseñanza, que ya advirtieron el pasado otoño de la necesidad de que la asignatura siguiera en el currículo de la educación obligatoria.

Finalmente no será así y el decano de la Facultad de Filosofía de la US, José Manuel Sevilla, ha sido uno de los primeros en pronunciarse sobre esta alteración. En un escrito publicado con su firma, Sevilla asegura sentirse "decepcionado con el nuevo real decreto de la Educación Secundaria Obligatoria, que establece la ordenación de las enseñanzas mínimas sin la presencia de Filosofía". También admite sentirse "contrariado" por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Congreso en 2018, así como "defraudado" por no haberse tenido en cuenta "el criterio, el sentir y la opinión manifestados por la inmensa mayoría del profesorado de Filosofía, de académicos y especialistas".

"Este decanato manifiesta su decepción y contrariedad ante la neutralización de la Filosofía en la ESO, que elimina toda presencia en las materias obligatorias y comunes de esta enseñanza para el alumnado de los cuatro cursos", lo que, según Sevilla, supone elaborar una orientación académica, currículo e itinerario formativo sin tal materia.

En este escrito, el decano de Filosofía se refiere al comunicado en defensa de la Filosofía que la coordinadora de decanos y directores de centros realizó el 22 de octubre del año pasado, en el que se defendía la inclusión de esta asignatura en el currículo de la ESO, al resultar "imprescindible" en la formación de "individuos autónomos éticos, responsables civiles y actores de pensamiento crítico". "Es decir individuos libres, capaces de atreverse a pensar por sí mismos y con clara intención de vocación de inteligencia en sus vidas", añadía este escrito.

Un segundo manifiesto

Dichas palabras han sido recordadas en un segundo manifiesto de decanos y directores de la US, que se ha publicado este miércoles, y en el que hacen "suyos" los postulados expuestos por José Manuel Sevilla. "Entendemos que esta reivindicación es fundamental para la formación integral del estudiante y, por tanto, necesaria para el desarrollo de sus competencias en todas las áreas de conocimiento", refiere la citada conferencia, que abunda en que la desaparición de dicha materia supone "un menoscabo irrecuperable en la forja del espíritu crítico, imprescindible en nuestro alumnado".

Junto a este cambio, debe observarse otro que afecta al área de Humanidades: la forma de enseñar la Historia. Ya no se hará de manera cronológica, es decir, por etapas, sino por ámbitos temáticos, como las relaciones de poder, las desigualdades o la influencia de la religión a lo largo de la existencia humana.