Denuncian el bloqueo de la web de entradas del Alcázar de Sevilla para compras masivas

No es un hackeo propiamente dicho, pero se parece mucho. Es lo que lleva ocurriendo en la web de entradas del Real Alcázar de Sevilla desde mayo. Tras las distintas mejoras introducidas en este sistema de compra, profesionales del sector han dado la voz de alarma ante lo que consideran un bloqueo con el único fin de hacerse a diario con una compra masiva de tickets. Detrás de esta cuestionable práctica se encontrarían importantes empresas turísticas que garantizan, así, que grandes grupos de visitantes acudan al palacio mudéjar en las horas contempladas en sus rutas. Una situación que perjudica a quienes intentan acceder al recinto monumental de forma individual y a los touroperadores pequeños, que se quedan sin billetes. Por tal motivo, piden que se abra una investigación para esclarecer los hechos.

La alerta se ha dado desde la Asociación Unitaria de Informadores Turísticos de Sevilla (Autis), que lleva desde la primavera pasada advirtiendo de las anomalías que se producen en la referida web. Las compras masivas de entradas tienen lugar en determinados tramos horarios, como las 13:30 o las 15:30, refiere uno de los miembros de Autis. Desde días antes no hay tickets disponibles para esos periodos, debido a una reserva masiva de ellos. Lo más chirriante es que cuando llega la jornada para la que se han adquirido los billetes, quedan libres un buen número de ellos en los tramos señalados.

Los análisis realizados durante los últimos meses demuestran, según estos profesionales, que "hay compañías que utilizan bots o un software malicioso para bloquear tickets, reteniendolos en el carrito de la compra una y otra vez cada 30 minutos hasta que se nominan una vez vendidos. En ese momento devuelven los sobrantes, con lo que establecen de facto una especie de cupo ilegal de entradas".

La falta de 'captchas'

Para estos profesionales, detrás de la compra masiva puede existir un bloqueo del sistema informático, que no contaría con las medidas de seguridad necesarias para evitar que este tipo de operación la haga un robot o mecanismo automático, es decir, una especie de hackeo que impide que otras empresas o visitantes individuales adquieran los billetes en esas franjas horarias. Los tickets que no logran vender, los vuelven a colocar en el sistema, pese a que la dirección del monumento no permite la devolución ni los cambios de hora en las entradas. Ello se debe -siempre según los denunciantes- a la falta de barreras o captchas que verifiquen que quien está detrás de esa operación es un ser humano y no un programa automático creado para tal fin. Un fallo, por tanto, en las medidas de seguridad de la web, que gestiona la empresa Cliqueo.

El contrato de gestión con esta enseña expira el próximo 14 de noviembre. Quienes alertan de las anomalías no sólo exigen que se aumente la prevención para la próxima adjudicación, sino que se aclaren los hechos ocurridos desde mayo y se tomen medidas contra las posibles empresas que hayan provocado el bloqueo para la compra masiva de billetes. Consideran que con esta práctica "unos se benefician en detrimento de otros, que no pueden adquirir las entradas si no es pasando por las empresas que las reservan en gran número o haciendo largas colas a la puerta del monumento desde las 6:30. Una imagen lamentable".

Los miembros de Autis recuerdan que el Alcázar pone a diario a la venta en las taquillas físicas 360 tickets, cifra que se queda bastante pequeña para la gran demanda existente. "Luego, durante el día, han aparecido hasta 170 billetes en la web que no estaban disponibles antes. Son los que no consiguen vender esos touroperadores", afirman. Algo verdaderamente chirriante y que ha encendido la luz de alarma sobre esta situación tan anómala, pues como se ha señalado antes, en el palacio mudéjar no se permite la devolución ni el cambio de hora de los tickets que se compran.

El modelo de la Alhambra

Estos profesionales ponen de ejemplo la gestión de entradas en la Alhambra de Granada, cuya web de venta cuenta ya con las medidas de seguridad necesarias -las mencionadas captchas- que impiden el bloqueo masivo de billetes por parte de un robot o programa automático.

No es la primera vez que ocurre una situación similar con los tickets del Alcázar. Con antelación, también estos profesionales del sector denunciaron el monopolio de billetes con identidades que se repetían a diario. Lograron que a partir de entonces las entradas fueran nominativas, con nombre, apellidos y DNI. Otra medida con la que ya contaba la Alhambra desde años antes.

La nueva licitación

Debe recordarse que el Patronato del Alcázar, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, licitó el pasado septiembre por vía de urgencia un contrato para disponer de un nuevo servicio informático con el que vender y reservar entradas para el conjunto palaciego, así como para la aplicación de los contenidos de las audioguías. El contrato tiene una duración de 25 meses y un valor estimado de 2,258 millones de euros. La nueva licitación obedecía a "la imposibilidad de prorrogar el actual contrato de ventas".

Entre los requisitos, se encontaba la obligación de la adjudicataria de crear "un canal exclusivo para profesionales turísticos". Se tenía en cuenta el aforo máximo del monumento, establecido en 750 personas. La venta de entradas se organiza cada hora así: 60 tickets para las taquillas físicas y 690 para su compra en la web. Los billetes para el día siguiente que no se adquieran en la modalidad on line se derivan cada jornada, a las 00:00, a la taquilla física.

Según datos del Patronato, este año se está vendiendo una media de 154.000 entradas al mes. La previsión anual llega a las 1.848.000, lo que supondrá una recaudación de 25 millones de euros en 2024. El Alcázar abonará a la empresa que se haga con este servicio un importe por cada ticket vendido que oscila -según la tipología de billete- desde los 0,17 a los 0,55 euros.