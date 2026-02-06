Desmantelado un punto de venta de drogas junto a un colegio en Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un punto de venta de sustancias estupefacientes especialmente activo, ubicado frente a un centro infantil, de primaria y junto a una guardería.

Esta operación policial desarrollada para combatir el tráfico de drogas se ha saldado con la detención de tres personas y la incautación de múltiples tipos de drogas de las que el consumidor final podía elegir.

Según una nota remitida este viernes por el Cuerpo, la operación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un punto de venta de drogas. Tras confirmar sus sospechas, la investigación al mando de los policías adscritos a la Comisaría del distrito Macarena, tras diversas diligencias solicitaron las correspondientes autorizaciones para llevar a cabo la entrada y registro, culminando el pasado día 29 de enero y contando con la participación de varias unidades policiales.

Durante el acceso al inmueble los agentes sorprendieron en el interior a dos menores de edad que acababan de adquirir sustancias estupefacientes, lo que evidencia la intensa actividad delictiva que se desarrollaba en el lugar, situado justo enfrente de un centro escolar.

Los agentes han intervenido 1.750 gramos de hachís, cocaína, marihuana y cerca de 30.000 euros en efectivo, además de medicamentos y útiles destinados a la preparación y venta de sustancias estupefacientes.

Esta Operación denominada Lazur ha culminado con la detención de tres personas que ya pasaron a disposición de la Autoridad Judicial.