Detenido por atropellar a un guardia civil tras saltarse un control de alcoholemia en la SE-30

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que se saltó un control en la circunvalación de Sevilla, tras saltarse un control y atropellar a uno de los agentes, para darse posteriormente a la fuga. En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que el pasado 30 de noviembre se llevó a cabo un control de alcohol y drogas en la carretera SE-30, donde se dio el alto a un turismo, cuyo conductor hizo caso omiso de la las señales de los agentes.

Tras el atropello y la fuga se iniciaron las investigaciones por parte del GIAT de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Andalucía, y se detuvo inicialmente al acompañante del conductor, propietario y titular del turismo, identificado por los integrantes del control como presunto colaborador necesario de los delitos reseñados anteriormente.

Finalmente, el pasado 18 de diciembre se detuvo al conductor del turismo con la estrecha colaboración prestada por Policía Local de Sevilla, tras ser identificado en el casco urbano de la ciudad.

El conductor ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de Atentado a Agente de la Autoridad, Desobediencia Grave y Conducción Temeraria.