Detenido un pasajero en el Aeropuerto de Sevilla con 2,5 kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje

Detenido en el Aeropuerto de Sevilla con 2,5 kilos de cocaína ocultos en su mochila

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un pasajero en el Aeropuerto de Sevilla tras descubrir que transportaba 2,5 kilogramos de cocaína ocultos en el equipaje. La droga, distribuida en dos paquetes, estaba camuflada dentro de un doble fondo cuidadosamente preparado en una mochila, lo que despertó las sospechas de los agentes durante una inspección rutinaria.

Los hechos tuvieron lugar en el marco de un control aduanero y de medidas fiscales llevado a cabo por la Guardia Civil en vuelos con conexiones internacionales. Al examinar el equipaje del pasajero, los agentes observaron anomalías en la estructura de una de las mochilas, por lo que procedieron a una revisión más exhaustiva. Fue entonces cuando localizaron el doble fondo que albergaba los dos paquetes con la sustancia estupefaciente.

La cocaína incautada alcanza un valor estimado en el mercado ilícito superior a los 120.000 euros. Según fuentes de la investigación, el detenido intentaba introducir la droga en territorio nacional mediante una modalidad de ocultación frecuente en rutas internacionales.

El pasajero fue detenido en el mismo aeropuerto y trasladado a dependencias oficiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, acusado de un presunto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar el posible origen de la sustancia y si existen más personas implicadas en la operación.