Detenido en Sevilla un hombre que llevaba una identidad falsa y 145.000 euros en metálico

La Policía Local de Sevilla detuvo el pasado lunes a un hombre de 42 años que llevaba 145.000 euros en metálico en el asiento trasero de un coche. Iba al volante de un turismo sin permiso de conducir, con documentación falsificada y usurpando la identidad de otra persona. El dinero estaba en el asiento trasero del vehículo, sin que el hombre pudiera justificar su procedencia. El arresto se produjo el lunes en la avenida de San Lázaro.

El sospechoso quedó a disposición de la unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Sevilla, para que investigara la procedencia del dinero en efectivo. Se trata de un hombre de nacionalidad española y con residencia en Málaga. El límite para llevar dinero en efectivo dentro del territorio nacional es de 100.000 euros, mientras que en frontera la cantidad máxima permitida es de 10.000 euros. Por encima de esas cifras, los movimientos de dinero en metálico deben declararse a Hacienda.

Este tipo de operaciones no son infrecuentes y en ocasiones se dan en barrios deprimidos, pues mucho de este movimiento de dinero está vinculado al tráfico de drogas. Como generalmente no puede acreditarse esta relación, lo que suele hacer la Policía es intervenir el efectivo e ingresarlo en el Banco de España. Es ahí después donde deben dar explicaciones sobre el movimiento del dinero. Si no lo hacen, la cantidad requisada termina en las arcas públicas.

En este caso, el hombre cayó en un control rutinario en el distrito Macarena. El detenido tenía una veintena de arrestos anteriores. Se le investiga por falsedad en documento público, usurpación de estado civil y delito contra la seguridad vial.

Ese mismo día fue arrestado en la misma zona una segunda persona, un hombre de 32 años que tenía una reclamación judicial en vigor. Las diligencias se traspasaron también a la Policía Nacional, para que continuase las pesquisas oportunas.

La Policía Local de Sevilla informó la noche de este viernes de ambas detenciones en diferentes puntos del distrito Macarena y del distrito Norte, a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, Emergencias Sevilla. Estos dos arrestos han tenido lugar precisamente en una zona que esta semana ha estado marcada por la aparición de patrullas vecinales contra los gorrillas, en un grave estallido social en el barrio del Cerezo y otros colindantes.

Los agentes que realizaron estos dos servicios fueron felicitados por el jefe del cuerpo, el intendente mayor Mariano Mateo Parejo, en la orden interna que les llega a todos los policías locales. En ella, el máximo responsable de la Policía Local en estos momentos destaca la "excelente actuación que tuvieron los agentes". "Con ella, demuestran, una vez más, el alto grado de cualificación profesional, rigor y entrega en el ejercicio de sus funciones, que dan prestigio a este cuerpo, a sus miembros y representantes. Es por lo que se anima a todos los agentes a seguir esta misma línea de actuación que enorgullece a este cuerpo de la Policía Local de Sevilla", concluye la felicitación.