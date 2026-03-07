Detenido un hombre por tocamientos a una joven en el centro de Sevilla

La Policía Nacional detuvo ayer a un hombre como presunto autor de unos tocamientos a una joven en el entorno de la Alameda de Hércules. El arrestado es un ciudadano de Honduras, que está siendo investigado por un delito de agresión sexual. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando la sala del 091 recibió una llamada avisando de que un hombre estaba persiguiendo a varias mujeres en la zona. A una de ellas llegó a hacerle tocamientos en sus partes íntimas.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó rápidamente al lugar de los hechos y dio con el sospechoso, al que detuvo inmediatamente. El hombre fue trasladado a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, donde permanecía a la hora de cierre de esta edición. En las próximas horas pasará a disposición judicial, mientras que se le ha ofrecido a la víctima la posibilidad de que denuncie la agresión sexual sufrida.

Este suceso ocurrió en las inmediaciones de la comisaría del distrito Centro, que está ubicada en la misma Alameda de Hércules, y en la que tiene su sede la Comisaría Provincial de Sevilla. Los delitos de agresión sexual se redujeron el año pasado en Sevilla, según el balance anual de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. En la capital andaluza se registraron 66 violaciones, por 67 del año anterior, lo que supuso un descenso del 1,5%. El resto de delitos sexuales bajaron un 13%, pasando de 214 casos a 246.