El Gobierno responde al alcalde de Sevilla que los problemas de la Macarena son de competencia municipal

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, recordó este viernes al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que los problemas de los que se quejan los vecinos del Cerezo y otros barrios del distrito Macarena son de competencia municipal. Numerosos residentes en esta zona de la capital andaluza llevan varios días saliendo a la calle en forma de patrullas ciudadanas para expulsar a los gorrillas y a las personas que beben y acampan en la vía pública.

"Mucho estaba tardando el alcalde de Sevilla en culpar de un problema concreto de un barrio de Sevilla al presidente Pedro Sánchez", indicó Toscano. "Por desgracia, estamos acostumbrados a que cada vez que en esta ciudad hay una dificultad, el gobierno del PP, en vez de asumir sus competencias y ponerse al frente del mismo, lo que hace es culpar al Gobierno de España y a su presidente", expuso el subdelegado.

"Pero realmente yo no quiero entrar en esto. Lo único que quiero transmitir es algo que conocen los vecinos del distrito Macarena y es que el Gobierno de España y la Policía Nacional han estado, están y van a seguir estando en los barrios del distrito Macarena. Y lo hacen de dos maneras fundamentalmente. Como ellos bien saben, uno con actuaciones preventivas a través de la presencia y otro con operaciones policiales importantes contra el narcotráfico y contra otras formas de criminalidad", añadió el representante del Estado.

Toscano explicó que lo que los vecinos están reclamando fundamentalmente "son problemas derivados de ruidos a altas horas de la noche, consumo de alcohol, aparcamientos, problemas con el tráfico, con uso indebido de espacios públicos, como los parques o problemas de convivencia en general". "Todo ello, como bien sabemos, son competencias de la administración local".

Aún así, el subdelegado aseguró que "el Gobierno de España y la Policía Nacional, por supuesto, como siempre, van a colaborar en todo aquello que sea preciso y, de hecho, ya lo estamos haciendo". "Fuera de ese ámbito, si cualquier ciudadano se siente intimidado o coaccionado, que no dude en denunciar a la Policía Nacional, que de manera rigurosa y contundente va a aplicar todas las herramientas que el Estado de Derecho pone a su disposición".

Toscano finalizó recordando que la plantilla de la Policía Nacional se ha incrementado en Sevilla un 12,5% desde que gobierna Pedro Sánchez. "La pregunta que quiero hacerle al alcalde de Sevilla es si él puede afirmar lo mismo", lanzó, en clara referencia a la falta de policías locales que padece la capital andaluza.