Distinción policial para el periodista de Diario de Sevilla Fernando Pérez Ávila

El periodista Fernando Pérez Ávila, de Diario de Sevilla, recibió ayer la medalla de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial. El presidente de esta entidad, Alberto Martín, hizo entrega de la condecoración al periodista en un acto sencillo y emotivo celebrado en la sede del periódico. La asociación reconoce así la labor de este informador, que lleva más de veinte años especializado en la crónica de sucesos y ha cubierto algunos de los casos más mediáticos y relevantes ocurridos en la provincia de Sevilla desde principios del siglo XXI hasta hoy.

“Es encomiable observar la calidez de trato hacia la persona y la calidad hacia la ciudadanía con tus trabajos periodísticos. Con tus acciones diarias, haciendo gala de tu perseverancia y constancia, logras llegar al alma”, destacó durante el acto el presidente de la asociación. Martín, ertzaina jubilado que sobrevivió a varios atentados terroristas de ETA, calificó al periodista como “orgulloso de su profesión”, “persona capacitada y entregada a su trabajo” y “referente de esperanza en el ámbito humano y periodístico”.

“Tus ojos han observado cómo servidores públicos con su aplomo y valentía sostenían a personas en los momentos más difíciles de su vida, dándoles esa dosis de esperanza y cariño que pocas personas tienen el duende de hacer. Tú, con tu sutil pluma, lo has plasmado de manera sin igual en el Diario de Sevilla”, recalcó el presidente de la entidad.

Alberto Martín lleva ocho años en Sevilla, donde recaló por consejo médico tras una grave lesión en la espalda como consecuencia de un atentado terrorista. Su facultativo le recomendó trasladarse a una ciudad con un clima cálido y seco y escogió Sevilla, donde llegó aún en silla de ruedas. Poco después de aterrizar en la capital andaluza, decidió fundar la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial tras pasar él mismo una crisis personal y comprobar que las administraciones no disponían de recursos ni fondos para tratar el tema de la salud mental de los policías.

Durante su carrera en la Policía Autonómica vasca, fue el enlace de este cuerpo con la familia de Miguel Ángel Blanco, una experiencia que le marcó profundamente. Prueba de ello es que lleva el pin de Ermua en la solapa de su chaqueta. Ayer, este ex policía vasco curtido en la lucha antiterrorista reconoció el trabajo de un periodista de sucesos sevillano en la difusión de noticias e información para mejorar la atención psicológica de los agentes.