El cambio de festivos por la Feria obligará a alargar el próximo curso escolar

Los cambios de los festivos locales a consecuencia del aplazamiento de la Feria por el estado de alarma no repercuten, por ahora, en el calendario escolar de este curso. El miércoles 29 de abril seguirá siendo una jornada no lectiva en los centros educativos de Sevilla capital, pues así está establecido desde hace casi un año y no se puede modificar sobre la marcha. Los cambios sólo se pueden efectuar dentro del curso y no en el siguiente.

De esta forma, para que el 23 de septiembre -jornada que el Ayuntamiento ha acordado que sea festiva para que coincida con el nuevo miércoles de Feria- no sea lectivo el nuevo curso habrá de ampliarse, bien que empiece antes o acabe después o, incluso, que algunas de sus vacaciones se reduzcan.

La Delegación territorial de Educación ha aclarado esta circunstancia ante las dudas planteadas por los equipos directivos de los centros de enseñanza, los sindicatos y las asociaciones de padres. El 29 de abril no se dará clase y los docentes no trabajarán, pese a ser una jornada laboral.

Este día era miércoles de farolillos y estaba declarado festivo en la capital andaluza en sustitución del día de San Fernando. Así, los sevillanos contaban con una jornada exenta de trabajo para acudir al real.

Sin embargo, el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus aplazó la celebración de la Feria de su fecha habitual y, en principio, se ha trasladado a la segunda quincena de septiembre (algo que aún no es definitivo). Por este motivo, el festivo del 29 de abril se ha cambiado por el 23 de septiembre.

Un cambio imposible en las aulas

Este traslado no puede efectuarse en las aulas, ya que cualquier modificación que se haga al respecto debe ceñirse al curso escolar, es decir, no puede exceder de junio. La Delegación de Educación ha descartado llevarlo a finales de curso, ya que ahora se intenta que, si las autoridades sanitarias lo permiten, los menores puedan retomar las clases presenciales, aunque sólo sea unas semanas, por lo que no tendría sentido fijar una jornada no lectiva en tales fechas.

En caso de que la Feria finalmente se celebre en la semana del 19 al 26 de septiembre, habría que acordar un festivo escolar para el nuevo miércoles de farolillos, decisión que se tomaría en las negociaciones que se llevan a cabo -y que se mantendrán próximamente- para fijar el calendario del próximo curso.

En este sentido, y en caso de ser necesarias tres jornadas no lectivas locales (al festivo de la Feria de 2020 se sumaría el de 2021 y el Corpus), también se requiere ampliar el curso un día más (ya que por norma está fijado el mínimo de días de enseñanza con dos festivos locales) o restar una jornada a las vacaciones de Navidad o de un puente festivo.

Por ahora, lo que deben tener en cuenta las familias es que el próximo 29 de abril, aunque sea laborable, sus hijos no recibirán clase a distancia y estarán desocupados todo el día en sus hogares.