José Luis Iglesias: “En nuestra empresa no tenemos horarios de trabajo”

Justo el día que se inauguró la EXPO en Sevilla, 18 de abril de 1992, llegó al mundo José Luis Iglesias Boby. Casi tres décadas después, “Pepelu” como le llaman los amigos, dirige Mad & Digger, una firma que nace de la mano de expertos de la comunicación ON&OFF que encuentran en el sector una gran necesidad por parte de pequeñas y medianas empresas a nivel de comunicación.

Tras cinco años de duro esfuerzo han logrado trabajar con empresas de primer nivel y multinacionales.

La rama de empresario le viene de familia, desde muy pequeño lo ha vivido muy de cerca. Deportista, independiente, autodidacta, rebelde, listo, organizado y emprendedor de los de verdad, así podemos describir a este empresario de 29 años que reside a medias entre Madrid y Tomares (Sevilla), según manda el trabajo.

- ¿Dónde y cómo nace la idea de poner en marcha Mad & Digger?

- Nace en el sofá, de nuestro piso de estudiantes. Alberto Herrera y yo llevamos juntos desde los 14 años y con 21 nos fuimos juntos a vivir a Madrid para terminar la universidad y ahí empezaron nuestros primeros negocios con cero euros de financiación, solo trabajo y poniendo el dinero justo.

"Nuestros primeros negocios comenzaron con cero euros de financiación, solo trabajo"

Trabajábamos ambos en Ogilvy, gran agencia en María de Molina y ahí fue donde conocí a Carlos Núñez y Cedric Pinchemel, los cuales eran mis jefes. Me doy cuenta de que este sector se me daba bastante bien y me veía poco “explotado” en el buen sentido, así́ que propongo a mis jefes montar una consultora independiente junto con mi compañero Alberto, ya que veíamos un potencial increíble en el entorno digital (por 2015 que todo esto acababa de empezar) y no estaba nada de moda.

Combinamos universidad, la Peseta (primera marca que montamos, eran pulseras hechas con monedas de 25 pesetas, se pusieron muy de moda, teníamos un packaging y una comunicación brutal, luego acabamos vendiendo la empresa y la cerraron no sabemos por qué) y la consultora con sus primeros clientes.

- ¿Qué momentos vive el marketing digital?

- El marketing digital forma parte del analógico, ya no entiendo uno sin el otro. Piensa que al final los canales digitales son iguales que la televisión o la radio, simplemente tienen otro soporte. Por supuesto es necesario tener un conocimiento avanzado de herramientas, proveedores, pero al igual que puede pasar entre la prensa escrita y la televisión.

"El marketing digital forma parte del analógico, ya no entiendo uno sin el otro"

Eso a nivel publicidad/comunicación, pero después está la presencia digital, a mi me gusta hacer la comparativa entre una buena web posicionada y un contenido de calidad en redes sociales, es el equivalente a tener una tienda de lujo en Plaza Nueva, lo bueno que la tienda digital no cierra nunca. (Risas).

- ¿Están las empresas andaluzas bien preparadas en comunicación digital?

- Cada vez lo están más. La pandemia ha acelerado en dos años el equivalente a 15 años de digitalización, mi madre, 73 años ha empezado a comprar en Amazon.

"Hay mucho mercenario en el sector que pone el taxímetro por cada trabajo"

¿Qué les falta aún? Flexibilidad, que es la clave de nuestro éxito, hay mucho mercenario en el sector que pone el taxímetro por cada trabajo, nosotros confiamos en los proyectos y nos adaptamos a ellos.

¿Qué les sobra? Procesos ineficientes. Hemos eliminado cualquier proceso que entorpezca una entrega, un feedback, los que trabajan en una agencia saben lo duro que es y la de tiempo que se pierde. Por otro lado, pienso que Andalucía sigue estando menospreciada por algunos sectores, pero cada vez menos, poco a poco hemos comprendido que la tecnología está para ayudarnos a conseguir nuestros objetivos de forma más sencilla y que de este modo podemos tener más creatividad, más tiempo para otras tareas, disfrutar...

- ¿A qué se dedica exactamente su empresa?

- Esta es la respuesta más complicada. (Risas). Sin profundizar hacemos de todo lo que una empresa necesita para desarrollar su actividad, eso es Marketing, ofrecer soluciones a las necesidades, tanto de empresas como de usuarios/consumidores.

Desde un spot publicitario, videos para redes sociales, documentales, campañas digitales, analógicas... hasta el diseño de marca completo, pasando por desarrollo web, software... y ahora también marketing para proyectos ‘blockchain’ ahí está naciendo ‘Blockdigger’ que pronto esperamos lanzar al público. También cogemos una startup y la guiamos hacia el éxito, transformaciones digitales en empresas, la lista parece que no acaba.

- En Mad & Digger un trabajador no tiene horarios. ¿Cómo se explica esta dinámica?

- Muy sencillo, como esto lo empezamos desde cero, desde la dirección comenzamos haciendo videos, entonces sabemos lo que se tarda en hacer cada cosa y establecemos hitos.

"Nunca entendimos esas largas jornadas improductivas"

Por ejemplo, si una tarea lleva 6 días nosotros damos 8 y si la persona lo termina correctamente en 4 el resto de tiempo elige en qué dedicarlo. ¿Por qué calentar una silla? Nunca entendimos esas largas jornadas improductivas.

Yo, por ejemplo, suelo hacer gestiones por la mañana, luego me conecto al ordenador, voy a reuniones presenciales o por video, según donde esté, hago una pausa a las 17:00 horas para entrenar, relajarme un poco y vuelvo a las 19:00 horas para seguir hasta que considero que mi trabajo está cumplido.

- ¿Hacia dónde evolucionan las redes sociales?

- El futuro es atrevido predecirlo, pero el Metaverso ha llegado, es una realidad y las redes evolucionarán hacia él. Pensemos que lo que antes eran carpetas forradas con fotos de su cantante favorito, ahora es un dúo con él en TIKTOK o lo que era comprar un disco ahora es un suscriptor en Twitch. Las redes simplemente son un nuevo soporte para necesidades que siempre hemos tenido.

- ¿Qué significa "fichar más allá del currículum"?

- Al principio nos costaba mucho hacer un proceso de selección, no teníamos recursos para un recruiter y claro teníamos que hacerlo igualmente si queríamos apostar por esto en serio. Alucinábamos con algunos CV estaban más preparados que nosotros, teníamos 24 años y recién salidos de la Universidad, pero después empezábamos a trabajar y veíamos como los más jóvenes en periodos de prácticas les adelantaban por la derecha, al final algunos de los más “preparados” no superaban los procesos y los becarios se ganaban un puesto con gran dedicación y talento, combinación increíble.

"Para fichar a alguien elegimos un soporte tradicional como es una prueba a superar, original y loca a la vez"

Esto ha crecido como una familia, entonces ahora para un proceso elegimos un soporte tradicional como es una prueba a superar, pero es de lo más “loco”, los que la han hecho y superado lo saben, no es difícil es original.

- ¿En qué consiste la tecnología 'blockchain'?

- A modo didáctico podríamos decir que resuelve problemas matemáticos para ofrecer resultados a procesos. Más allá de las cryptomonedas como Bitcoin tan de moda, por ejemplo utilizamos la tecnología para tokenizar (generar participaciones en forma de token basado en contratos de blockchain) un activo inmobiliario y permitir a pequeños inversores ser parte del sector real state como hacen nuestros clientes D-Reit. O por ejemplo en agricultura nos ayuda a la trazabilidad de los alimentos sin posibilidad de “falsificación”, es un mundo fascinante.