Los enfermeros denuncian el "engaño" de la consulta de acogida por falta de personal

"Querer trasladar a la población que se está resolviendo el problema de Atención Primaria con engaños y mentiras es un problema muy gordo y eso es lo que está haciendo la Consejería de Salud". Son las contundentes palabras con las que la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería, Satse, Reyes Zabala, resume el efecto en el día a día en los centros de salud tras la implantación de la consulta de acogida recogida en el plan estratégico del SAS para la Atención Primaria.

Aparte de más atención presencial, otro cambio en los centros de salud incluido en ese plan, y en funcionamiento desde el pasado 1 de octubre, es una consulta para pacientes sin cita a cargo de un enfermero o consulta de acogida. No es para filtrar, sino para resolver casos clínicos que no puedan esperar. El profesional trabajará de forma coordinada con el médico responsable de la consulta no demorable. En la medida de lo posible, ambas estarán anexas.

Una "nueva prestación de servicios", en palabras de Zabala, para la que no se ha dotado de personal a la plantilla de Enfermería, a la que, denuncia, tampoco se ha tenido en cuenta para su puesta en marcha. "Ha sido una decisión unilateral donde no hemos podido participar ni trabajadores ni sindicatos y va a ser un fracaso total porque no está planificado ni se ha informado sobre cómo se va a aplicar. Esto está generando una situación de crispación continua en los centros de salud, tanto entre el personal como en los pacientes, y todo eso es debido a la improvisación con la que se ha tomado esta decisión", sostiene la sindicalista, que recalca que el resultado en sus primeros días de funcionamiento es un "despropósito". "A los ciudadanos se les está engañando porque son consultas que no se han dotado de personal, pero a las que tampoco se les han dado los protocolos de los circuitos correspondientes. Los pacientes llegan a la consulta y no hay enfermeras porque se les han encomendado tres cosas a la vez y se derivan mal o no se sabe a donde derivar porque hay centros de salud en los que no hay médicos de guardia", insiste.

La secretaria provincial de Satse en Sevilla está de acuerdo con la implantación en esta medida de triaje, que ya funciona en los hospitales, porque entra dentro de las capacidades de los enfermeros, pero no comparte la sobrecarga de funciones que supondrá para esta categoría que desde la pandemia ha asumido además los rastreos de casos Covid y la vacunación contra el virus. "Las cosas se hacen dotándolas, de personal y de espacios. Todo lo que sea por mejorar la asistencia, bienvenido sea. Enfermería en sí ya tiene bastante carga de trabajo como para añadir más con la misma plantilla. Algo tendrá que dejar de hacer", reivindica.

Zabala reprocha, además, que los anuncios de la Junta del inicio de la vacunación contra la gripe el próximo día 14, la administración de la tercera dosis contra el coronavirus, además de esta consulta de acogida, son funciones que, "como no puede ser de otra manera" -afirma- se le encomienda a Enfermería, pero "sin dotación". "Lo más grave" -insiste- es que "a fecha del 31 de octubre finalizan miles y miles de contratos y todavía no se ha previsto la contratación para el 1 de noviembre". "No hablamos de puestos temporales, son contratos que se tienen que hacer de larga duración porque son puestos de estructura del sistema sanitario, y a día de hoy se sigue con una incertidumbre que no nos merecemos. Con lo que se avecina con todo este incremento de funciones para los enfermeros y como se está gestionando, los resultados serán los que sean", denuncia.