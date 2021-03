La escolarización en Sevilla arranca con protestas de las AMPA públicas por la pérdida de aulas

La escolarización del próximo curso comienza con anuncio de protestas. La federación de asociación de padres (AMPA) de la enseñanza pública (Fampa Nueva Escuela) convocará movilizaciones y concentraciones las próximas semanas contra la pérdida de aulas en estos colegios que planea la Consejería de Educación y Deporte por la bajada de la natalidad. Así lo ha anunciado este colectivo, que el próximo jueves celebrará una rueda de prensa en la que detallará el calendario de actos previstos para denunciar tal situación.

En un comunicado, Fampa Nueva Escuela explica que este cierre de unidades públicas obedece al decreto de escolarización que entró en vigor en marzo de 2020 y que ha sido levemente alterado este año para adaptarse a la ley Celaá. La normativa andaluza provocó la primera huelga sectorial contra el Gobierno autonómico de PP y Cs. Hace justo un año, el 4 de marzo.

Cuando han pasado 12 meses de aquella jornada de paro (previa a la pandemia del Covid), el malestar entre sindicatos y AMPA de la enseñanza pública sigue siendo el mismo. Y ello, pese a a que la Lomloe otorga prioridad a estos colegios frente a los concertados a la hora de mantener las unidades. Un principio que para Fampa Nueva Escuela no ha cumplido el departamento que dirige Javier Imbroda a la hora de planificar la oferta educativa del próximo curso.

La relación de plazas para niños de tres años (edad en la que ya se garantiza la permanencia en un centro educativo) que las familias sevillanas pueden solicitar durante el mes de marzo se ha reducido en 550, una merma que obedece a los bajos índices de natalidad y, por tanto, a una disminución de la demanda. Esta diferencia, a priori, la van a soportar principalmente los colegios públicos y no los concertados, cuyos acuerdos se van a renovar al completo. Al menos, ésa fue la propuesta de la comisión creada al efecto y que debe ser ratificada por la consejería. Ya han trascendido los cierres de aulas en colegios de la capital (como Vara del Rey y San Jacinto) y en la provincia, donde debe destacarse el caso de Mairena del Aljarafe, donde desaparecerán cinco aulas.

"Un trasvase a la concertada"

Para Fampa Nueva Escuela, esta medida aplicada por la Delegación de Educación supone un "trasvase" de alumnado de la pública a la concertada. "Frente al blindaje de la concertada, exigimos, como mínimo, la estabilidad de las plazas públicas y una posterior recuperación de todas las que se han eliminado", detalla la federación en un comunicado.

Las AMPA públicas también proponen que, en una época marcada por la pandemia y en la que los alumnos deben mantener el distanciamiento de seguridad para evitar contagios, no se cierren unidades y que en éstas se produzca una bajada de la ratio, medida que también han solicitado las patronales y sindicatos de la concertada para garantizar, así, el mantenimiento de los actuales acuerdos. "No tiene sentido partir del límite máximo, pues luego esto se traduce en ratios por encima de lo permitido debido a matriculaciones extemporáneas. La Administración lo sabe, pero actúa como si no fuese a suceder", advierte Fampa Nueva Escuela.

En este sentido, recuerda que el año pasado se perdieron cerca de 600 unidades en toda Andalucía, una cifra que en la provincia de Sevilla llegó a 200 en la provincia. "Para este curso las previsiones van en la misma línea", asegura la federación, que alerta de que la consejería "sigue apostando por la concertada" y mantiene el concepto de “demanda social”, en contra de lo establecido por la Lomloe, "norma de rango superior".