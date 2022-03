Los estudiantes de Ingeniería de la US podrán matricularse de un máster sin acabar el grado

Los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) podrán estudiar un máster sin haber acabado el grado. Es una posibilidad aprobada este miércoles por el consejo de gobierno de la institución académica y que se aplicará en cinco programas de recorridos sucesivos. Se trata, en suma, de aplicar la nueva normativa estatal de acceso a las titulaciones de posgrado, pensada para los estudios más complejos.

La Hispalense ha explicado que tal posibilidad permitirá que un estudiante de un grado al que le quede por superar el trabajo de fin de carrera (TFG) y varias asignaturas -siempre que la suma de todas no superen los 30 créditos- podrá matricularse de un máster universitario vinculado a dicha enseñanza.

Para que esta alternativa sea posible, se han aprobado cinco programas académicos con recorridos sucesivos, los cuales pertenecen a la Escuela de Ingeniería. Se trata de Ingeniería Aeronáutica (Grado en Ingeniería Aeroespacial + Máster en Ingeniería Aeronáutica); Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Grado en Ingeniería Civil + Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos); Ingeniería Industrial (Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial); Ingeniería Química (Grado en Ingeniería Química + Máster en Ingeniería Química); e Ingeniería de Telecomunicación (Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación + Máster en Ingeniería de Telecomunicación).

No obstante, la puesta en marcha de estos programas queda pendiente de la Dirección de Evaluación y Acreditación. El acceso queda regulado con las mismas condiciones que el Distrito Único Andaluz aplica para las titulaciones de grado. En este sentido, conviene destacar que dicha fórmula no conlleva la reserva de plaza en el máster y que el estudiante no está obligado a cursar la titulación de posgrado, si antes prefiere finalizar el grado.

Las carreras que aumenta la oferta

Por otro lado, en la oferta académica aprobada para el próximo curso debe destacarse el aumento de plazas en la Facultad de Matemáticas (15 más) y en la de Enfermería (un incremento de 12). Se trata de dos enseñanzas con alta demanda debido, en el caso de la primera, a la alta inserción laboral que registran sus egresados y, en el de la segunda, al interés por los estudios sanitarios que ha generado la pandemia.

El consejo de gobierno de este miércoles no ha abordado el adelanto de exámenes de septiembre a julio, planteado para el próximo curso y que, por ahora, se ha encontrado con la negativa de los estudiantes, expresada en el último consejo del Cadus.