Fallece el arquitecto y profesor José Pérez de Lama

El arquitecto, investigador y docente sevillano José Pérez de Lama, una figura principal del pensamiento arquitectónico contemporáneo, falleció el pasado jueves. Doctor en Arquitectura y profesor del área de Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (US), entrelazó la práctica académica con la experimentación, el compromiso ciudadano y la exploración de nuevas tecnologías aplicadas al urbanismo y la cultura digital.

Fue fundador del Fab Lab Sevilla en 2009 y miembro del colectivo hackitectura.net, desde donde impulsó relevantes iniciativas sobre los vínculos entre tecnologías libres, redes sociales y territorios urbanos, como Indymedia Estrecho (2003-2007), Fadaiat (2004 y 2005), WikiPlaza (2009-2010) o Mapping the Commons (2010/11). Estos y otros trabajos fueron expuestos en el ZKM de Karlsruhe, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón y el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas. En ellos recibió diversos reconocimientos internacionales.

Autor de ensayos como Yes, We Are Open! Fabricación digital, tecnologías y cultura libres, recibió el Premio de Investigación Ciudad de Sevilla en 1995 por su estudio Biografía del patio mediterráneo. Colaboró en el Plan Director para la Exposición Universal de Sevilla 1992. Con tal fin, redactó, junto a Jaime López de Asiaín y otros colaboradores, el capítulo sobre Acondicionamiento bioclimático de los espacios abiertos.

El próximo mes de septiembre, se realizará un acto homenaje en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), con la presentación de su último libro, Biografía del patio mediterráneo (Recolectores Urbanos).