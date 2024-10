Familias de un colegio de Educación Especial de Sevilla dejan de llevar a los niños por falta de médico y enfermero

Un centro de referencia mermado por servicios básicos. El Colegio de Educación Especial (CEE) Directora Mercedes Sanromá, en el barrio sevillano de Bellavista, se encuentra sin médico ni enfermero para atender a los menores que presentan diversas y complicadas discapacidades. La carencia provoca que muchas familias hayan dejado de llevar a sus hijos a las instalaciones por el temor de que, ante una necesidad, los menores no encuentren la asistencia oportuna. De hecho, en los últimos días el personal sanitario del centro de salud de Bellavista ha tenido que acudir al colegio por las urgencias que presentaban los niños.

El AMPA Adalbi, del referido colegio, ha dado la voz de alarma. Su secretario, Francisco Linares, ha explicado que la baja del médico por jubilación se conocía desde el año pasado, motivo por el cual los padres no entienden por qué desde la Delegación territorial de Educación no se han actividado los mecanismos necesarios para que este servicio tan esencial en el colegio se encuentre cubierto antes de la ausencia del sanitario. El problema, según Linares, radica en que este profesional dejó de trabajar hace dos semanas (al tomarse días de descanso pendientes) y hasta que no firme la baja por jubilación, su plaza no entra en la bolsa de empleo para que se cubra. Un proceso que puede durar mes y medio.

La del efermero, por contra, se produjo hace escasos días y se debe a motivos personales. Se trata, en todo caso, de dos servicios fundamentales para un centro en el que hay escolarizados menores con discapacidades muy distintas y algunas de ellas complicadas. Por tal motivo, las familias acudirán este viernes a una reunión en la delegación que dirige Miguel Ángel Araúz con la intención de que resuelvan esta carencia cuanto antes.

Una baja que se conocía desde hace un año

"No tiene sentido que, sabiendo que el médico iba a faltar desde hace un año, la Junta no haya previsto la vacante. Debía haber estado el sustituto antes de que se fuera el titular de la plaza, para que le explicara el funcionamiento del colegio", refiere el secretario de el AMPA.

Linares detalla el trabajo imprescindible que desarrollan estos profesionales. Desde atender las crisis epilépticas a manejar botones gástricos. "Se trata de servicios para los que no están capacitados ni lo profesores ni el resto de trabajadores del centro. Por eso es fundamental que el colegio cuente con su plantilla al completo", abunda.

Los efectos de esta carencia ya se han notado en el Directora Mercedes Sanromá. En días recientes ha tenido que acudir el enfermero del centro de salud de Bellavista a atender las urgencias que se registran a diario.

Familias intranquilas

Una de las madres afectadas por la situación relata a este periódico que ha decidido no llevar a su hija al centro hasta que se resuelva el déficit sanitario. La menor es epiléptica. Al sufrir una crisis requiere de la atención de un médico o enfermero. Ante la ausencia de ellos, el resto de alumnos abandona el aula y la profesora se queda con la niña mientras llega el 061, demasiado tiempo para un colegio que debe contar con este servicio. "Antes tenía la tranquilidad que los sanitarios estaban allí, ahora no, por lo que estoy más segura teniendo a mi hija en casa", afirma.

Su relato es muy similar al de otros padres, lo que priva a muchos niños de acudir a un colegio preparado para ellos, donde disfrutan y, sobre todo, se socializan y no se sienten apartados.

Fuentes de la Delegación de Educación aseguran que el médico no está de baja por jubilación y que cubrir una vacante conlleva un proceso reglamentario, que se está tramitando.

Un referente en Educación Especial

Este centro es uno de los colegios de Educación Especial, totalmente público, más grande de Andalucía. A él acuden a diario más de cien jóvenes. Abarca desde el segundo ciclo de Educación Infantil (algo excepcional) hasta los programas de transición a la vida adulta (cuando acaba la enseñanza obligatoria).

La plantilla la integran medio centenar de profesionales (sin contar el servicio de limpieza y portería). Está formada por maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT), de Audición y Lenguaje (AL), monitores de Educación Especial, educadores, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, enfermeros y mediadores del equipo de la ONCE para las dos aulas de alumnos sordociegos con las que cuenta el colegio.

Está dotado con alta tecnología, que lo colocan a la vanguardia en este tipo de educación. El colegio posee dos gimnasios, bañeras en forma de mariposa pensadas para la fisioterapia en agua. También incluye un sistema de grúas para el desplazamiento de los alumnos.