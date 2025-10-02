DIRECTO
Minuto a minuto del Ludogorets-Betis
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / Antonio Pizarro

Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla

Las Atarazanas de Sevilla abrirán en 2026 "como uno de los espacios culturales más importantes de España"

02 de octubre 2025 - 18:52

Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
1/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
2/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
3/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
4/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
5/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
6/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
7/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
8/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
9/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
10/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
11/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
12/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
13/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
14/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
15/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
16/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
17/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
18/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
19/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
20/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
21/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
22/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
23/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
24/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
25/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
26/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.
Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla
27/27 Las fotos de la inauguración de las Atarazanas de Sevilla / A.P.

También te puede interesar

Lo último

stats