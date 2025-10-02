Las Atarazanas de Sevilla abrirán en 2026 "como uno de los espacios culturales más importantes de España"

Astillero medieval, edificio 2.0 y referente cultural de Sevilla, España y Europa. Las Reales Atarazanas abrirán sus puertas en 2026.Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en la presentación del proyecto de musealización y museográfico de este fabuloso edificio del barrio del Arenal. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el subdirector de la Fundación la Caixa, Rafael Chueca; y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también intervenido en el simbólico acto de reapertura.

No será hasta el año 2026 cuando las Reales Atarazanas abran sus puertas definitivamente. Antes, hay que adaptar todavía algunos espacios y realizar la compleja y ambiciosa musealización, ya bajo la batuta de la Fundación Cajasol que toma el relevo de la Fundación la Caixa, encargada de pilotar las obras de rehabilitación. Pero antes de la gran apertura, el subdirector de la Fundación la Caixa, Rafael Chueca, ha anunciado que habrá unas jornadas de puertas abiertas en la que los sevillanos podrán admirarse del edificio y conocer cómo ha sido su rehabilitación.

El acto desarrollado en la mañana de este jueves, tras la celebración ayer del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ha servido para constatar la complejidad de una rehabilitación que se ha extendido durante 32 años, desde que en 1993 la Junta de Andalucía se hizo cargo del edificio. La intervención en el astillero creado por Alfonso X en 1252 ha tenido varios puntos de inflexión. El más importante, el del año 2007, cuando la Caixa empieza a intervenir. Pero también la incorporación de la Fundación Cajasol, los acuerdos con Adepa, le honra a Patricia del Pozo haberse acordado de esta entidad que ha buscado en todo momento el bien de las Atarazanas, aunque el asunto siga judicializado; o el impulso definitivo a tres bandas -Junta, Caixa y Cajasol- desde 2019 para desbloquear definitivamente el proyecto.

Un momento de la presentación proyecto. / Antonio Pizarro

Las Atarazanas del siglo XXI están llamadas a convertirse "en uno de los espacios culturales más visitados de Europa". Así de ambicioso se ha mostrado Antonio Pulido antes de desgranar, de describir a grandes rasgos, el importante proyecto que la Fundación Cajasol va a desarrollar.

Serán tres ejes principales: la relación entre España y América, la historia de Sevilla y la historia de las propias Atarazanas. "Vamos a dar un impulso a las relaciones entre España y América. Este va a ser uno de los proyectos culturales más relevantes de España en el siglo XXI. El 2026 será el año de las Atarazanas. Serán un puente de unión y diálogo con América. Un lugar de historia y tradición, pero también de nuevas tecnologías. Será un laboratorio de conocimientos", ha destacado Pulido.

El presidente de la Fundación Cajasol ha aprovechado la ocasión para recordar y dar las gracias a Isidro Fainé, presidente de la Fundación la Caixa, que se implicó desde el primer momento con la rehabilitación: "Tuvo la visión y la generosidad".

Antonio Pulido durante el acto. / Antonio Pizarro

Tras la finalización de las obras promovidas por la Fundación la Caixa, las Atarazanas afrontan ahora la nueva fase en la que se adecuarán los espacios, especialmente tres salas. El edificio cuenta con tres plantas. La baja acogerá eventos y visitas, además de espectáculos u otras actividades. En la entreplanta habrá exposiciones temporales. Por su parte, la planta primera será un núcleo tecnológico con salas de proyecciones o de realidad virtual. "Será un referente mundial del empleo de las tecnologías. Las Atarazanas van a ser un gran polo de atracción del eje histórico de la Catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar. Es un privilegio y una responsabilidad", ha concluido Pulido.

Tres años de obras y 20 millones de inversión

La recuperación de este emblemático edificio, el mayor de carácter civil medieval de Sevilla, ha sido posible gracias a la colaboración entre la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble desde 1993, y la Fundación la Caixa, unas obras que han durado tres años y una inversión superior a los 20 millones de euros. En el acto de este jueves la consejera Patricia del Pozo ha calificado la rehabilitación como “el más importante logro patrimonial de Sevilla en el siglo XXI”.

Durante la presentación, Del Pozo ha asegurado que se ha recuperado “con mimo y respeto” el monumento, propiciando “el reencuentro de los andaluces con uno de sus mejores monumentos”. Ha subrayado que la intervención ha conservado la materialidad del edificio, realzando sus valores culturales con la aportación de la arqueología y un toque contemporáneo. Además, ha destacado que el proyecto “contribuirá al desarrollo de un nuevo eje cultural hacia el río Guadalquivir” en un entorno declarado Patrimonio Mundial.

Rafael Chueca durante el acto. / Antonio Pizarro

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que con esta actuación “se salda una deuda histórica de la ciudad de Sevilla con un edificio que representa la grandeza de su historia y su apuesta por el futuro”. El alcalde ha considerado la recuperación una muestra del compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía con la ciudad y ha vaticinado que “las Atarazanas serán un elemento referencial en la oferta cultural de Sevilla”.

Desde la Fundación la Caixa, su subdirector general, Rafael Chueca, ha celebrado “la culminación de las obras de rehabilitación de uno de los monumentos de mayor significación histórica y arquitectónica de España”. Chueca ha expresado su satisfacción porque las Atarazanas puedan convertirse en un “monumento abierto a toda la ciudadanía y un espacio cultural de referencia” en el centro histórico de la capital andaluza.

Jornadas de puertas abiertas

Las Atarazanas de Sevilla abrirán sus puertas para mostrar a la ciudadanía el resultado de la restauración. El proyecto, diseñado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, ha buscado recuperar el monumento para el siglo XXI, dotándolo de un uso cultural compatible con su inmenso valor patrimonial, según ha destacado la Consejería de Cultura.

Los restos de la barbacana. / Antonio Pizarro

La intervención ha sido integral, abarcando los 12.607,80 m² construidos del inmueble para su conservación, y adecuando 8.625,2 m² de superficie útil en la planta baja y parte de la primera para su nuevo uso cultural. El objetivo ha sido reconocer, recuperar y darle valor cada una de las etapas históricas y constructivas que han conformado el edificio a lo largo de los siglos. Entre los trabajos más relevantes destacan la recuperación del muro de barbacana, la consolidación de las fábricas de ladrillo, el mantenimiento de las cerchas de madera originales y la conservación de los elementos de fundición. Con esta actuación, las Atarazanas se convierten en "un gran contenedor que en esta ocasión también es el contenido".

Las Reales Atarazanas. / Antonio Pizarro

El nuevo centro cultural ofrecerá a sus visitantes un recorrido único que incluirá el recinto arqueológico excavado y el impresionante espacio diáfano de las naves, además de una sala polivalente con fines didácticos y áreas expositivas en la primera planta.

Una vez finalizada la presentación pública de las obras, se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas temporales para que el público de Sevilla pueda descubrir el renovado espacio.

Con su reapertura, las Reales Atarazanas se consolidarán como un nuevo reclamo dentro del importante polo cultural del barrio del Arenal, sumándose a instituciones tan relevantes como el Teatro de la Maestranza y el Hospital de la Caridad.