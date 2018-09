Los funcionarios de prisiones piden más medios y mejoras salariales

Los funcionarios de prisiones celebraron ayer el día de su Patrona, la Virgen de la Merced, que este año ha estado marcado por las protestas del colectivo, que pretende una mejora de las condiciones laborales, más medios y la equiparación salarial con los policías nacionales y guardias civiles.

Un grupo de funcionarios celebró una concentración de protesta a las diez y media de la mañana en la puerta de la Basílica de la Macarena. De esta forma, el grupo quiere hacer ver las reivindicaciones que llevan tiempo pidiendo ante el Gobierno central.

Fuentes de este colectivo indicaron a este periódico que los funcionarios de prisiones están están “cansados” de que tanto este como el anterior Gobierno les "engañe". "Trabajamos en situaciones difíciles, donde la peligrosidad alcanza un nivel serio, y nos sentimos solos. Es demencial la dejadez de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia nosotros, y aún más a los que se dedican a la vigilancia de reclusos", explicaron las fuentes. Muchos de los funcionarios reclaman un cuerpo estatutario y que los saquen de la Administración General del Estado.

Los funcionarios recuerdan que no sólo realizan tareas burocráticas, sino también de vigilancia y de resocialización. Entre sus demandas están la de una mayor preparación, más recursos humanos y materiales acordes con su trabajo, así como las mismas subidas económicas equiparables a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"No podemos olvidar que estos funcionarios trabajan con terroristas asesinos delincuencia de todo tipo, traficantes bandas organizadas, con enfermos psiquiátricos... No olvidemos qué al cierre de los psiquiátricos muchos enfermos mentales acabaron entre rejas", añadieron las fuentes, que indicaron además el "hartazgo" del colectivo y la "división" que tienen los sindicatos que los representan. Al acto de la Patrona no acudieron ni el delegado ni el subdelgado del Gobierno.