El gato no está triste pero está azul

Alguien, no se sabe si el Gobierno, el Ayuntamiento o los poetas sin previo aviso, ha decretado la estación de la primavera diez días antes de lo establecido por el calendario. En el parque del Alamillo se produjo un tránsito del invierno al verano sin pasar por la primavera. Este paraíso de la naturaleza, por el que la ciudad de Sevilla está en deuda con el ingeniero Adolfo Rodríguez Palomares, se fue llenando de familias con fiambreras, sillas de playa, manteles, viandas, balones. Algunos venían pertrechados hasta con el periódico del día. Aviones por lo alto, patines a ras de suelo formaban un doble modelo de movilidad.

En la zona donde se encuentran el hórreo gallego y el monumento a don Quijote se estableció un insólito campamento. El parque del Alamillo acogió la séptima edición del Día Anual del Gato. Si no los ha visto, eran gatos, se podía decir parafraseando la frase de John Wayne en Fort Apache. Porque lo cierto y verdad es que lo que se veían eran perros, que algunos colocan frente a los gatos como republicanos frente a demócratas o conservadores frente a laboristas.

Estaban los gatos en sus fotos y con sus nombres. Algunos tan curiosos como Tiramisú, Ravioli, Dicaprio, Pantera, Calimero, Bowie, Cooper. Nombrados, cuidados y acogidos por las 26 protectoras de animales que participaron en la jornada. Algunas con explícita referencia a su procedencia geográfica: Valencina Felina, MascoTomares, Asociación de Perritos y Gatos Castilleja de Guzmán. Otras con nombres simbólicos: Cero Abandono, Bigotes Urbanos. El gato, que merodeaba por allí, no estaba triste, en cualquier caso estaba azul con esos colores de la canción de Roberto Carlos, porque el cielo ofrecía unos tonos espectaculares.

El Día del Gato lo organiza todos los años la Asociación Gatas Salvajes, fundada en 2014. La representó una de sus socias, Beatriz Pujol. También saludó a la concurrencia Yolanda Herrera, veterinaria por la Universidad de Córdoba, gerente de la Clínica Felina de Sevilla, que el próximo 25 de marzo será ponente en el Foro Parlamentario Felino Andaluz. El antiguo Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento Andaluz, depósito de la soberanía popular, debe tener una importante colonia de gatos sin tabular.

Se fueron sucediendo las actividades y en el currículum de cada cual se informaba de los gatos que tenía. Elena Marín ofreció una sesión de yoga; con Leticia Alcántara se cambió de ritmo: el del Fitgipsy. Carmen y Carlos, del grupo Orkestados, ofrecieron un variado repertorio con canciones de Amaral, Ella Baila Sola, El Último de la Fila, Hombres G, Celtas Cortos… 20 de abril del 90, cantaba el grupo de Teo Carralda, justo dos años antes de que se inaugurase la Exposición Universal de Sevilla de la que este parque del Alamillo es el único pabellón que sigue recibiendo centenares de visitas más de tres décadas después.

Mientras se hacía el arroz en la gigantesca paellera de la Tapería Móvil, el público asistía a una batucada a cargo de la Asociación Cultural de Percusionistas del Aljarafe. Las dos artistas que actuaron a continuación tienen tres gatos cada una. Raquel Lao es pedagoga pero mostró sus cualidades como bailarina. Ella no bailaba sola. Martta H. es el nombre artístico de Marta Hidalgo, virtuosa del ukelele, que acoge a tres gatos: Zeus, Tyrion y Bowie, éste con un nombre bien musical. Hubo también un masterclass de zumba y toda la velada fue amenizada por el dj Rikki Six. No sería de extrañar que al final don Quijote se bajara del pedestal con su adarga en astillero para seguir la marcha del timonel de las músicas.

Nicolás Martín cambió de gato al cambiar de estado civil. Cuando vivía con sus padres, compartía techo en el barrio de las Golondrinas con el gato Turrón; al casarse con Carmen, ahora cuida, con lo poco que un gato deja cuidarse, de la gata Lana, que no debe su nombre a Lana Turner sino a Lana del Rey. Nicolás dejó la convención felina porque tenía que remar con su club en aguas del Guadalquivir. La jornada era primorosa. Tanta gente en el Alamillo como en la playa de Benidorm en la imagen que abrió algún telediario.

Paulina es madrileña y reside en Sevilla. Está en uno de los 26 expositores de las protectoras. Era más de perros que de gatos hasta que entró el primero. El último lo encontró huérfano de todo en una caja de zapatos abandonado en la calle. Paulina estudió Periodismo en la Universidad Juan Carlos I. Cada stand tenía un mercadillo solidario; los beneficios se destinan al cien por cien al rescate y cuidado de animales en situación de abandono y necesidad.

Siguen pasando los aviones buscando la pista del aeropuerto. Un patinador mitiga en la blanda hierba la pérdida del equilibrio. Un infante aprende a montar en bicicleta. "No se dice patalear, se dice pedalear", le dice la madre. Día del Gato. Como una película de Fellini con música de Gato Barbieri. Hoy se cumplen diez años de la elección de Jorge Mario Bergoglio como pontífice, con el nombre de Francisco. El Vaticano, el Estado más pequeño del mundo con la religión más universal, también tendrá su nómina de felinos. Los que se escaparon de la Roma de Alberti o del gatopardo de Visconti. Laura sujetaba a Musaka, un perro juguetón, cruce de bodeguero y otra raza exótica. Si el perro es el mejor amigo del hombre en el famoso lugar común, por la abundancia de féminas en el programa de este día de exaltación de los bigotes urbanos, el gato es el mejor amigo de la mujer. Aparecen juntos, perros y gatos, en el muestrario de uno de los expositores, aunque frente a la veintena de felinos sólo hay dos canes, Ava y Tyrion. El personaje de Juego de Tronos vale igual para los gatos que para los perros. Benito Pérez Galdós los tuvo muy presentes en su ingente obra literaria. Miau. Sin gato encerrado.