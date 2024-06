La gestora de fondos nacional GSI invierte 6 millones en la sevillana Éxxita Be Circular

De izqda. a dcha: José Ángel Costa, Smart Tech Director de Éxxita Be Circular; Daniel Sandoval, responsable de Inversiones en España de GSI; Ricardo González, Business Solution Director de Éxxita Be Circular; María Cruz-Conde, responsable de Medición y Gestión del Impacto de GSI, Francisco Díaz, Analista Senior de GSI, y Alejandro Costa CEO de Éxxita Be Circular.

M. G.