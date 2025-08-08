El Gobierno habilita desde este sábado un tercer carril en la AP-4 en sentido Cádiz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Dirección General de Tráfico (DGT) habilitarán el uso dinámico del arcén de la calzada sentido Cádiz de la AP-4, entre los kilómetros 41,12 y 44,5 a la altura de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, para permitir a los turismos circular por él de manera ocasional, como tercer carril, en los intervalos de mayor tránsito de tráfico.

El objetivo es mejorar la seguridad y fluidez de los desplazamientos en los tramos con mayores intensidades de circulación y retenciones. Por el momento, se llevará a cabo desde mañana, sábado 9 de agosto, en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan de la AP-4.

Esta solución se adopta una vez analizadas las diferentes posibilidades. Permitirá realizar un uso más eficiente de las infraestructuras, al aplicar medidas de gestión del tráfico de uso temporal para incrementos de demanda puntuales.

Con esta actuación, se pretende que los vehículos que se dirijan a la A-471 (Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda) usen el arcén de la AP-4. Se aumenta, de esta manera, la capacidad de la vía.

Trabajos previos

La implantación de este dispositivo ha requerido durante los últimos meses la realización, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de actuaciones de adecuación del arcén para hacer posible su uso en condiciones de seguridad para los usuarios.

Este tipo de propuestas han sido utilizadas con éxito en otros países europeos, con un incremento de capacidad en la infraestructura en algunos países del 25% (Alemania), sin afectación ni impacto en la seguridad vial.

Tramo de la AP-4 donde se habilitará el tercer carril, sentido Cádiz. / Redacción Sevilla

Con esta medida piloto, coordinada por la DGT y el Ministerio de Transportes, se pretende evaluar su eficacia y analizar la posible aplicación en otros tramos del presente itinerario.

La autopista AP-4 es la vía de comunicación del sur de España. Se convierte en nexo de conexión estratégico de la provincia de Cádiz, con especial relevancia para la logística asociada a la bahía de Algeciras y su actividad portuaria y a la Operación Paso del Estrecho. Constituye también un elemento clave para el desarrollo turístico de la provincia.

El tramo de autopista con mayor circulación se identifica entre Sevilla y la salida e incorporación de las Cabezas de San Juan en torno a los kilómetros 40-44, que permite el acceso a las localidades de la costa occidental de Cádiz, a través de la carretera A-471.

Cinco años sin peaje

Desde la finalización de los peajes existentes el 1 de enero de 2020, se ha registrado un aumento muy significativo de las circulaciones en el itinerario, con un incremento del 50% del tráfico global por la autopista. En el caso de los vehículos pesados, la intensidad del tráfico se ha triplicado los últimos años.

Dado el carácter turístico de los viajes en épocas veraniegas, estos aumentos en las circulaciones se ven afectados por la existencia de puntas de tráfico importantes en épocas concretas de desplazamientos masivos a zonas costeras. De hecho, el pasado fin de semana, con el que se iniciaba agosto, se registraron hasta 20 kilómetros de retención en hora punta.

La Cámara de Comercio de Sevilla fue una de las instituciones que el año pasado pidió al Ejecutivo central que se habilitara un tercer carril en esta vía aprovechando el ancho americano de los carriles (superior al europeo) y los árcenes, tanto el de la mediana como el de los extremos. Una solución provisional para épocas de mucho tráfico, como el verano.