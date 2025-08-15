El Grupo Plaza se hace con la obra de reforma del mercado de la calle Feria

La empresa Plaza Sistemas SL. (GrupoPlaza), con sede en el polígono Calonge, ha resultado adjudicataria de la obra de rehabilitación del mercado de abastos de la calle Feria con una inversión de 893.973,41 euros. Así lo aprobó ayer el Ayuntamiento de Sevilla en Junta de Gobierno.

Los trabajos tienen una duración de cuatro meses y se centrarán en la modernización de las instalaciones, con mejoras en climatización, accesibilidad e iluminación. El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno destacó ayer que el objetivo es convertir esta plaza de abastos en un referente. “Desde el gobierno municipal queremos que este mercado siga siendo un referente, con instalaciones modernas pero sin perder su esencia”, afirmó.

“Los mercados son el corazón de nuestros barrios. Con estas inversiones y la participación y colaboración de los comerciantes, aseguramos que sigan siendo espacios vivos, llenos de historia y futuro”, aseveró Bueno.

El proyecto se licitó por 1.180.466 euros a principios de este año. La intervención en el mercado de Feria contempla la modernización del sistema de climatización y ventilación en las cuatro cuartelas. Asimismo, se instalará un nuevo núcleo de aseos accesibles que cumpla con las normativas vigentes.

En iluminación natural y eficiencia térmica, se reemplazará el actual lucernario de policarbonato por uno de aluminio anodizado con vidrios de baja emisividad. El callejón que separa las cuartelas será renovado con una solera armada y adoquinado de granito de Gerena, proporcionando una base sólida y estéticamente acorde con el entorno histórico. Las fachadas y cubiertas del edificio serán saneadas y pintadas.