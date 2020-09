Las guarderías inician hoy el curso con el "temor" de muchos padres a llevar a los niños

Las escuelas infantiles comienzan hoy el curso con "incertidumbre" y una "caída" de la ocupación ante la situación generada por el coronavirus. Así lo indicó ayer a Europa Press la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, que cuenta con más de 300 centros asociados, en los que la ocupación de plazas, respecto al pasado curso, ha caído un 7,7%.

La presidenta de esta entidad, Rosario de la Peña, aseguró que este arranque se presenta como "un día de ilusión, pero de mucha incertidumbre" porque "hay muchas familias que están comunicando que no van a traer a sus hijos", ya que "tienen miedo por las cifras escalofriantes que se ven en televisión", mientras que otras "confían en nosotros".

De la Peña destacó que los centros disponen de unos protocolos "muy altos" que han establecido las consejerías de Educación y Salud. También incidió en el esfuerzo de las escuelas infantiles, que "sin ningún tipo de recursos han tenido que afrontar el gasto" de poner sus centros "en una altura higiénico-sanitaria por encima de lo normal". Sobre la distribución de hidrogel y mascarillas por parte de la Administración educativa, la presidenta de la coordinadora, pese a "agradecerlo", precisó que dicho gel no se puede utilizar en las guarderías porque "nuestros niños son menores de tres años y tienen que usar gel de mano", por lo que "creemos que esta inversión se debería haber consultado con el sector y haberlo adaptado a las necesidades reales de nuestra etapa".

Recordó que el protocolo contempla un responsable Covid, quien "hará el seguimiento de que se cumpla la normativa y en caso de que haya un positivo comunicarlo al enfermero de enlace que nos van a destinar y que aún no sabemos quién es". También subrayó que se están haciendo las PCR a todo el personal docente y no docente. "Hoy es el último día y hasta ahora no hay casos de contagio", apostilló.