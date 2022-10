“La obra os va a hacer reír, como la vida misma, y llorar en los momentos trágicos”

María del Carmen García se ha embarcado en una nueva aventura, su cuarto libro, en el que narra las vivencias de Marina, una mujer que se enfrenta a la incertidumbre de la vida cotidiana. ‘Vivir en la incertidumbre’ se trata de una obra real, cercana y amena recomendada tanto para jóvenes como mayores que destinará todos sus beneficios a Cáritas.

–Después de la publicación de tres libros, ¿cómo nace Vivir en la incertidumbre?

–Yo había escrito mi autobiografía, la historia de mi vida y la titulé ‘Ésta puedes ser tú’, donde la desnudez de mi alma pasaba a ser la protagonista. Después de escribir mi autobiografía y el libreto ‘Puedo ser yo’, representado en Cajasol vino la crisis del Coronavirus y pensé cómo podía aportar mi granito de arena para ayudar a los demás. Me expresé a través de un libro que titulé ‘Optimizar las crisis: soluciones para vivir presente y crear futuros’, se presentó en octubre del año pasado y ayudó a las personas a reflexionar a pesar de todos los conflictos que había traído esta crisis. ‘Vivir en la incertidumbre’ nació con la intención de seguir ayudando y continuar el libro anterior, plasmando cómo enfrentar los conflictos de nuestro día a día, que nos llevan a engancharnos en la incertidumbre y de ahí el título que elegí.

–¿En quién o qué se inspira para crear el personaje de Marina?

–Me inspiré en una mujer sencilla, afable y que, pese a los acontecimientos que a ella le ocurren en la vida envolviéndola en la incertidumbre a veces desoladora, con su conocimiento personal y el crecimiento que experimenta, logra vivir la vida en todos los ámbitos en los que se desenvuelve, procurando alcanzar su felicidad y la de los suyos. Además, la protagonista tiene una visión más allá y amplía sus horizontes considerándose una ciudadana del mundo.

–¿Qué quiere transmitir con esta historia a los lectores?

–Lo que quiero dar a entender es que se puede vivir en la incertidumbre. El primer paso es aceptarla y el segundo saltar la valla y, para ello, doy pistas de cómo desenvolverse en ella viviendo el presente, el aquí y ahora y sabiendo que tú y yo podemos pedir ayuda para sobrevivir a esta incertidumbre, aportando cada uno los talentos que tiene para poder construir un mundo mejor de paz y solidaridad basado en el respeto y el amor.

–Como usted misma narra, la incertidumbre siempre está presente en la vida de las personas, ¿cómo se plasma esto en su libro?

–La incertidumbre la generan diferentes aspectos de la vida cotidiana y se plasman en el transcurrir de la vida que tiene Marina. En la enfermedad y en algunas relaciones sociales se reflejan varios acontecimientos trágicos con los que convive la protagonista y se explica como enfrentarse a ellos. Es una mujer que puede vivir en la vida real. La novela también narra una parte ficticia de la vida de la protagonista. En la obra se narra el 23F cuando Ángel estaba reunido con sus compañeros escuchando la radio en Bormujos se enteraron del acontecimiento y salieron pitando de allí.

–El libro nos hará reír y llorar, ¿verdad?

–Os va a hacer reír como la vida misma a través de sucesos que vive Marina y llorar en los momentos más trágicos de la vida de la protagonista. Como en cualquier vida, hay cosas buenas y malas.

–¿A qué se quiere referir con el concepto ‘panorama abierto’ en el que vive Marina?

–Marina es una mujer a la que le gusta el crecimiento personal y quiere vivir sin ataduras, que todas las personas que miren por el bien común tengan cabida, aceptándolas tal y como son con respeto y con amor, donde quepan todas las ideologías que contribuyan al bien común tanto políticas como religiosas. Para la protagonista es importante abrir horizontes y metas y hacer lo que pueda para ayudar.

–¿Qué importancia cobra la familia en esta obra?

–Aparte de la amistad, la familia es una parte esencial de la novela porque muchos capítulos se centran en la vida de pareja y en los hijos, cobrando una relevancia importante a lo largo de la obra que se verá fácilmente para quien la lea.

–Los beneficios recaudados por el libro irán destinados a Cáritas, ¿cómo cree que será su acogida?

–Es de vital importancia para lo tiempos que corren y creo que es mi forma de aportar mi granito de arena contribuyendo a través de mi trabajo. Espero que la novela tenga una buena acogida. Las personas a las que se la he dado me han dicho que da gusto leerla, al ser muy amena y, por ello, la recomiendo para todos si les interesa el tema.

–¿Qué proyectos de futuro tiene entre manos?

–En primer lugar, quiero escribir mi siguiente libro que se va a titular ‘Percibir lo que no se ve’. Además, me he embarcado en un nuevo proyecto, redactar mi propio guion para una película llamada ‘Así es’. El objetivo es contribuir a la imagen y proyección nacional e internacional de Sevilla, que es lo que pretenden ahora las instituciones. El guion habla de las fiestas de la ciudad como la Semana Santa y la Feria de Abril. Se rodaría en el centro de Sevilla y en Fibes. Estoy muy entusiasmada y necesito un director y un productor para llevarlo a cabo.