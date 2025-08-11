Ya hay fecha para la V Cena Benéfica de la Fundación María Jesús Vera: 24 de octubre

El próximo viernes 24 de octubre, Sevilla volverá a vestirse de solidaridad. La Fundación María Jesús Vera celebrará su V Cena Benéfica en el Real Club Pineda, una cita que ya se ha convertido en uno de los eventos sociales y solidarios más importantes del año en la ciudad. El objetivo: recaudar fondos para un ambicioso y esperanzador proyecto de investigación sobre cáncer de mama metastásico que desarrollan conjuntamente Cabimer (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa) y el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Tras el rotundo éxito de ediciones anteriores —en 2024 casi se superó el millar de asistentes—, la Fundación y Grupo ABU como patrocinador oficial, vuelven a poner en marcha esta velada única, donde la investigación científica es la protagonista. "Queremos que todos marquen esta fecha en rojo en el calendario. El año pasado vimos cómo Sevilla se volcaba con la causa, y este año queremos hacerlo aún más grande", subrayan desde la organización.

Esta quinta edición tiene un propósito claro: impulsar la ciencia que da vida, tiempo y esperanza a quienes hoy se enfrentan a una enfermedad que todavía no tiene cura. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial; y cuando alcanza su fase metastásica, la tasa de supervivencia a cinco años se reduce al 32%. Este proyecto se centra en un aspecto clave: las células mieloides supresoras (MDSCs), que el tumor utiliza para evadir al sistema inmunológico y seguir creciendo. Comprender y frenar este mecanismo podría abrir la puerta a nuevos tratamientos inmunológicos más eficaces.

La investigación está liderada por dos referentes en el campo: el Dr. Luis de la Cruz, al frente del grupo Translational Research in Cancer Immunology and Immunotherapy del Hospital Virgen Macarena, y la Dra. Patricia Altea Manzano, responsable del grupo Metabolic Regulation and Signaling in Cancer en Cabimer.

Más allá de su propósito científico, la cena se ha convertido en una noche para recordar: encuentros, emociones, risas, brindis solidarios y la satisfacción de ser parte activa de causas solidarias. Cada entrada, cada gesto y cada euro recaudado son una semilla para la esperanza.

Para la Fundación María Jesús Vera, y Grupo ABU como patrocinador oficial, es fundamental que este evento llegue al mayor público posible para así conseguir con éxito el objetivo conjunto con Cabimer y el Hospital Universitario Virgen Macarena: ayudar a mejorar la vida de las pacientes con cáncer y contribuir a la investigación en esta enfermedad.

Por ello, la Fundación María Jesús Vera invita a toda la sociedad sevillana y a quienes quieran sumarse desde cualquier punto a ser parte de esta cita. Porque juntos, la investigación avanza y la esperanza crece.