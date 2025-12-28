Herido un hombre de 70 años a causa de un incendio en su vivienda en Bellavista

Estado en el que quedó la vivienda tras el incendio en el barrio de Bellavista

Un hombre de 70 años ha resultado herido a causa de un incendio en su domicilio en la calle Enamorados del barrio hispalense de Bellavista en la madrugada de este domingo, según han declarado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Efectivos del citado servicio actuaron a las 06:30 horas de este domingo, al tiempo que la Sala Coordinadora del 112 activó a dotaciones de Policía Local, Policía Nacional y a los Servicios Sanitarios.

Según han informado fuentes del Servicio 112, el afectado ha sido trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío para evaluar su estado de salud.

Por su parte, Emergencias Sevilla ha precisado en una publicación en la red social X que el tráfico en la mencionada calle sevillana se ha restablecido, al tiempo que ha concretado que "la vivienda ha quedado precintada por riesgo estructural como consecuencia de los daños ocasionados por el fuego".