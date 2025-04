El héroe del autobús de Marchena: "No me lo pensé, agarré el volante y lo llevé a la siguiente salida"

Los héroes no siempre visten capas o tienen superpoderes. Muchas veces, estos son personas comunes que, en un momento de crisis, encuentran la fuerza y el coraje para hacer lo correcto. Justo eso es lo que este lunes se despertó en José Antonio López Maqueda, un profesor de informática de Marchena, quien, en un acto heroico, evitó lo que podría haber sido un grave accidente de tráfico, concretamente, en la autovía A-92, a la altura del cruce de la carretera que va de Carmona a Utrera.

El marchenero viajaba de manera casual en el autobús de la línea Sevilla-Arahal de la emprensa Monbus cuando se vio repentinamente en la tesitura de tomar el control del volante cuando el conductor se desvaneció sin mostrar reacción alguna. "Todo pasó un poco fruto de la casualidad. Yo nunca cogo el autobús, voy en mi coche a todos lados, pero se dio la circunstancia de que llevé el coche de mi mujer a un taller a Utrera por un problema con el aire acondicionado y, al dejar el coche allí, tuve luego que volverme en autobús de Utrera a Sevilla y de Sevilla a Marchena", explica.

Según su relato, en un momento del trayecto de vuelta a casa, José Antonio se percató de que algo andaba mal cuando el autobús se desvió hacia la mediana de la autovía, chocando contra el quitamiedos. "Lo primero que pensé es que el chófer se había quedado dormido. A continuación, volvimos a nuestro carril, pero no me quedaba tranquilo", sostiene. Pronto volvió a notar que el autobús circulaba fuera de control. "Empecé a gritarle desde mi asiento", afirma.

Al ver que el conductor no reaccionaba, José Antonio se levantó rápidamente y se dirigió hacia él, dándole palmadas en los brazos e intentando levantar su pie del acelerador, pero sin éxito. Fue entonces cuando tomó la valiente decisión de agarrar el volante y enderezar el autobús hacia el centro de la autovía. "Creo que cualquiera lo hubiera hecho. No me lo pensé y me puse al volante. Nunca había conducido un autobús y me di cuenta entonces de lo grande que es y lo que pesa el volante, pero sólo pensé en enderezarlo y volver al carril derecho", añade.

Afortunadamente, otras dos personas se unieron a José Antonio en su esfuerzo por controlar la situación. Juntos, lograron animar al conductor, quien comenzó a reaccionar lentamente. Dirigieron el autobús hacia la salida 27 y se detuvieron en el carril de desaceleración, donde todos los pasajeros descendieron del vehículo. Uno de los pasajeros, que había realizado un curso de socorrismo, atendió al conductor mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Según José Antonio, el conductor se encuentra actualmente en el hospital, donde le están realizando pruebas para determinar la causa de su desvanecimiento. "Le están haciendo pruebas, pero se echó la mano al pecho. Puede que fuera un infarto", señala, aunque no han transcendido datos oficiales sobre su estado de salud. La rápida intervención de José Antonio y los otros dos pasajeros fue crucial para evitar lo que podría haber sido una tragedia.

Mientras el conductor se recupera y se investigan las causas de su desvanecimiento, incidentes como éste resaltan la importancia de estar atentos y preparados para actuar en situaciones de emergencia. "Yo no podía estar tranquilo del todo, porque estaba esperando que me llamara el taller para darme el presupuesto y que me dijera lo que pasaba con el coche de mi mujer y quizás eso me hizo estar más alerta", explica.

A pesar de estar preocupado por su situación personal, José Antonio no dudó en reaccionar rápidamente en pro de todos los pasajeros cuando intuyó cierto peligro. Su valentía y determinación, junto con la colaboración de los otros pasajeros, evitaron lo que podría haber sido un desenlace trágico.

Nada más conocer la noticia, se desplazaron hasta el lugar el alcalde de Arahal, Paco Brenes, y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Rafael Morancho, junto a la Policía Local, en cuyo término municipal tuvo lugar el incidente, comprobando que no se han producido daños personales y que los servicios de emergencias han atendido al conductor.