El niño que se crió en la Sierra Sur sigue siendo jornalero, pero en otros campos. Anssumane Fati (Guinea Bissau, 31 de octubre de 2002) ha hecho el milagro de que su meteórica carrera futbolística sea patrimonio común de dos pueblos en las antípodas ideológicas. En Marinaleda, donde encontró su primer acomodo laboral el padre del futbolista, gobierna desde hace 41 Ligas seguidas Juan Manuel Sánchez Gordillo, histórico dirigente del Sindicato de Obreros del Campo. Herrera, el pueblo donde la revelación del Barça empezó a despuntar como futbolista, es el único municipio de la Sierra Sur gobernado por el PP, con Jorge Muriel de alcalde. “Nos llaman la isla”, dice Isabel Roldán Gálvez, delegada de Bienestar Social, Cultura, Deporte y Turismo.

Herrera no es cordobés por seis kilómetros. Está entre Estepa y Puente Genil, las patrias respectivas del polvorón y del membrillo. Sus calles las atraviesan estos días tractores llenos hasta arriba de aceitunas en el comienzo del verdeo, con las carnes abiertas por el cambio de tiempo y los aranceles de Donald Trump.El diamante en bruto lo descubrió por primera vez el director técnico de la Escuela de Fútbol Peloteros de Herrera. Se llama Jordi, nació en Tarrasa y es del Barça. Hijo de una familia de Herrera que emigró a Cataluña, Jordi Figueroa llegó a Herrera “más o menos con la edad de Ansu Fati”. Ya traía el fútbol en las venas. “Dicen que en su país se hacía balones ensamblando calcetines”. Bromea con la demarcación de aquel niño que llegó en noviembre de 2009, con siete años recién cumplidos. “Lo mejor era ponerlo de portero, porque si no, no había partido”. Estuvo un año en los escalafones inferiores del Sevilla, regresó a Herrera y viajó a Barcelona con su hermano Brahima. Por ser el más bisoño, le cupo el honor de iluminar las nuevas instalaciones de la Masía. En Herrera, la familia vivía en la calle Antonio Machado y Ansu era alumno del colegio Nuestra Señora de los Dolores.

Consciente de sus facultades, para no frenar su desarrollo, Figueroa lo alineaba con una categoría superior a su edad, mientras que en el colegio lo matriculaton en un curso inferior. “Cuando llegó no hablaba castellano”. En Herrera se habla el acento del Genil. Dicen que los pleitos de tierras y fronteras crearon diferencias entre el habla del marquesado de Estepa, municipio del que Herrera se independiza en 1851, y el Ducado de Osuna.

Ansu Fati debutó con el Barça en el Camp Nou contra el Betis (25 de agosto) y el domingo podría enfrentarse en el mismo escenario al Sevilla. Jordi Figueroa lo tiene complicado para ver el partido “porque tengo una ruta de senderismo”. Donde no se lo perderán es en la Peña Barcelonista de Herrera, que se fundó el 18 de agosto de 2015 y obtuvo las actas del club el 16 de julio de 2016. “Nacimos a raíz del segundo triplete, el de Luis Enrique”, dice Andrés Carrillo, presidente de la peña. Nació el 11 de marzo de 1982, año del Mundial de España, y se hizo azulgrana con ocho años “viendo por la tele una final de la Copa del Rey en la que el Barça le ganó al Madrid con goles de Amor y Salinas. Tenía ocho añitos y desde entonces...”.

El presidente de la peña blaugrana –en la Sierra Sur también las hay en El Rubio y en Casariche– regenta una librería con nombre de tango, Naranjo en Flor. “Empezamos once socios y ya somos 32”. Celebra la irrupción del nuevo ídolo. “Lo conozco de hola y adiós. Nosotros no nos vamos a volver locos. Seguiremos siendo Peña Barcelonista de Herrera. Imagine que con 25 ó 26 años a este chico se lo llevan los petrodólares al Manchester City o al Manchester United”. Barcelonistas del Sur, la estela de Gallego y Migueli, tienen como embajador a Ricardo Serna, que jugó en los dos equipos que se enfrentan esta noche.

El autobús Sevilla-Baena tiene parada en Herrera, junto a la iglesia de la Inmaculada Concepción que aparecía engalanada para la procesión que ayer tuvo lugar en honor a la Virgen del Rosario. El recorrido va por hitos del sevillismo: Arahal, patria chica de Manolo Jiménez, mundialista en Italia 90; Osuna, cuna de Francisco López Alfaro, que marcó a Platini en la final de la Eurocopa de Francia de 1984. Herrera está a 10 kilómetros de Marinaleda y a ocho de Puente Genil, donde nació Poli, futbolista del Valencia que jugó un solo partido en la selección española, pero fue contra Inglaterra con el cometido de marcar a Bobby Charlton.Bori Fati, el padre del futbolista, fue el primero en llegar. Dicen que probó fortuna en Portugal pero oyó hablar de un pueblo, Marinaleda, donde había cooperativas y repartían viviendas. “Se presentó en el Ayuntamiento diciendo vengo con mis manos y necesito comer”, dice Antonio Sánchez, antiguo jornalero de Martín de la Jara, hoy vecino de la Alameda. “Coincidí con el padre de Ansu Fati en algunas movilizaciones, la de la Yeguada del Ejército, la marcha por la dignidad”. Sánchez Gordillo desmintió que el guineano fuera su chófer, pues no cree en servidumbres. “Pero sí es cierto”, matiza Antonio, “que el alcalde de Marinaleda ha sido objeto de agresiones, le pintaron su casa llamándole cerdo o comunista. Siempre hay alguien en el pueblo que se ofrece para acompañarle porque no tiene carné. Y durante un tiempo lo hizo este hombre”.

La familia se ha marchado con el joven futbolista a Barcelona para vivir su debut, su primer gol contra el Osasuna –el más joven en conseguirlo en la historia del Barça– y un futuro muy prometedor donde a los demás rivales les convendría, como diría su descubridor, que jugara de portero. “Lo mejor de Ansu es que sigue siendo un muchacho normal; hay chicos que saben que son buenos y se vuelven egoístas; él nunca miraba a los demás por encima del hombro”. Jordi lo señala en una alineación, diez niños y una niña, Marina, en un partido que disputaron en El Saucejo. Empezó a jugar en los campos de entrenamiento que hay junto al velódromo de Herrera. Tiene su póster junto al de Antoñito, otro pelotero que juega en el Valladolid.

El PP le ganó 7-6 al PSOE el partido de las elecciones municipales del 26 de mayo. Mayoría absoluta. Isabel Roldán y su compañera de corporación Ana Belén Jurado, delegada de Personal, posan junto a la peña Sevillista. La Peña Bética está en la calle Estepa, justo frente a la casa donde se siguen fabricando los tricornios para la Guardia Civil. La delegada de Deportes se acercó a saludar a Ansu Fati en su última visita a Herrera. “Fue después de que ya se hiciera famoso, vino a la boda de un futbolista”.

El alcalde de Marinaleda le encontró al padre de Ansu Fati un trabajo de conductor del camión de la basura en Herrera. También lo han visto trabajando en las obras del AVE. “Es un tipo que nunca pasa desapercibido”, dice la delegada de Deportes. “Le gusta mucho la moda, a veces salía a la calle con calzados de colorines. Se ha implicado mucho en la Semana Santa de Herrera. Dicen que ha salido de costalero”.En Herrera hay peña Barcelonista y peña Madridista. “Nos llevamos bien, pero el presidente tiene guasa”, dice Andrés Carrillo de la peña rival. “Hace poco salió en los Jugones diciendo que Ansu Fati era madridista”. El guineano, formado en esa confederación de Peloteros de la Sierra Sur, la ruta del Tempranillo, donde ocupaban fincas y reclamaban tajos, ha cambiado los jornales por las jornadas. Jornadero que se ha abierto un hueco entre gigantes mediáticos como Messi, Griezzman y Luis Suárez.

Herrera fue sucesivamente Cortijo, Puebla, Lugar y Municipio. Los primeros núcleos de población surgen entre 1511 y 1514. En agosto de 1559 Felipe II vende el cortijo al banquero genovés Adán Centurión. En 1631, el concejo de la villa inicia una repoblación del cortijo, “parcelando y arrendando su dehesa”, se lee en un documento oficial, “para que con los dineros que rentase se pudieran costear las guerras separatistas de Portugal y Cataluña”.

En Aguadulce hay una calle Diamantino García. Estepa no dio ningún futbolista de renombre, pero sí el primer presidente de la Junta que salió de las urnas, Rafael Escuredo, en pleno Mundial de España. El año que nació el presidente de la Peña Barcelonista de Herrera, como el apellido de don Helenio, que entrenó a los dos equipos. En la estación de autobuses hay un vehículo de la empresa Olmedo, con oficinas en Osuna y El Rubio, que juntos evocan la Oda a Platko de Alberti, los versos a ese rubio de Hungría que jugó de portero en el Barça, puesto donde muchos defensas rivales querrían ver a Ansu Fati.