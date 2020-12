El Virgen del Rocío pierde a dos profesionales de referencia europea en sarcomas

Familiares y pacientes con sarcomas del Hospital Virgen del Rocío han expresado a este periódico su preocupación por el futuro de la calidad de su atención ante la situación actual de la unidad especializada en el tratamiento de este tipo de tumor en el centro, referente tanto a nivel nacional como europeo.

Los afectados lamentan la marcha de los dos profesionales de referencia de la unidad, su coordinador Javier Martín Broto y la oncóloga Nadia Hindi, "por una falta de arbitrariedad" por parte de la dirección gerencia del centro, a la que responsabilizan de la salida de estos dos médicos. En este sentido, el presidente de la Asociación Voz y Difusión del Angiosarcoma (VyDA), Juan Antonio Suárez, y uno de los afectados, explica que el doctor Martín Broto, con plaza en Palma de Mallorca, ha renovado todos los años la comisión de servicio "sin problemas" y así lo había hecho también este año, según Suárez, "pero, curiosamente, a los dos días de comunicársele que se le había concedido, le comunicaron que la plaza se había cubierto con un concurso al que él no había accedido por desconocimiento".

La marcha de Martín Broto ha caído como un jarro de agua fría en sus pacientes de toda España y son varias las asociaciones de pacientes a nivel nacional que se han unido a la preocupación manifestada por los representantes de los afectados sevillanos ya que, la del Virgen del Rocío, es una de las siete unidades de sarcomas de adultos que existen en España, acreditadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad, y una de las tres españolas acreditadas por la Comisión Europea, además de ser la primera en el país en volumen de pacientes.

El prestigioso oncólogo médico, que hasta hace unas semanas coordinaba el CSUR de Sarcomas de Adultos del Virgen del Rocío, es una referencia para el tratamiento específico de pacientes con este tipo de tumor desde hace más de cinco años en los que la unidad "ha cuadruplicado el número de pacientes tratados y ha posibilitado el acceso a fármacos innovadores dentro de varios ensayos clínico, en algunos casos pioneros a nivel europeo o mundial", subraya el presidente de VyDA.

Por lo tanto, y en nombre de todas las familias afectadas, Suárez destaca que esta marcha "deja en una situación muy delicada" al CSUR para sarcomas en la que trabajaban ambos profesionales porque, asegura, "actualmente no hay absolutamente nadie en el hospital que cumpla los requisitos exigidos porque los dos únicos oncólogos que estaban al frente de la consulta".

En este sentido, los pacientes temen una "más que evidente merma" en la calidad de su atención e incluso aseguran que así ha sido reconocido por los responsables del centro hospitalario. "Se nos ha llegado a reconocer el impresionante prestigio de estos dos profesionales así como su intención de sustituirlos de la mejor manera posible, reconociendo que eran conscientes de que se iban a perder ensayos y calidad en la atención de los pacientes", explica atónito Suárez.

Desde las asociaciones de afectados aseguran que, desde inicios de este año, el Hospital Virgen del Rocío "ha bloqueado" la apertura de todas las propuestas de ensayos clínicos académicos y proyectos de investigación promovidos por el Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS), "impidiendo así el acceso de los pacientes con sarcoma de este centro y su área de influencia a dichos estudios". Las respuestas del centro a sus quejas habrían ido desde el alto coste de los mismos a la falta de documentación adecuada para su puesta en marcha, según los afectados.

"Todos estos hechos nos preocupan e inquietan como pacientes pues vemos que esto tendrá consecuencias directas en la calidad y en las oportunidades para los pacientes con sarcoma", concluye Suárez.

La continuidad de la unidad "está garantizada"

Ante las inquietudes generadas, la dirección del hospital decidió mantener una serie de reuniones con las asociaciones de pacientes "para tranquilizarlos" y "transmitirle que el CSUR se le concede al hospital y no a unos profesionales en concreto", por lo que, aseguran las fuentes oficiales consultadas, "no está en riesgo su continuidad". Igualmente subrayan que la salida del centro de los doctores Javier Martín Broto y Nadia Hindi responde a una "decisión propia" al no haber participado al último concurso de traslados.

El hospital defiende la continuidad de la unidad de referencia y pone de relieve los más de veinte estudios y ensayos clínicos en sarcomas en marcha actualmente en el CSUR de este centro. De este modo, argumentan que estos profesionales ya han sido sustituidos y que la unidad "seguirá apostando por la investigación como hasta ahora" porque se trata de "un trabajo en equipo" con entre 30 y 40 profesionales de diferentes especialidades, que es , según subrayan, "lo que avala que un hospital sea centro de referencia, sin depender de que siga o no una persona en concreto". "El tratamiento a los pacientes de sarcoma se inició mucho antes de la llegada de Martín Broto al hospital", destacan en el Virgen del Rocío.