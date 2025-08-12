El Macarena pone en marcha un nuevo protocolo para fomentar el parto natural y humanizado

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha implementado un nuevo Protocolo de Manejo del Parto que tiene como objetivo principal optimizar la atención a las mujeres durante el nacimiento, promoviendo el parto natural y minimizando el número de cesáreas. Esta iniciativa, fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, apuesta por una atención más respetuosa, personalizada y basada en la evidencia científica.

El nuevo documento pone especial énfasis en la humanización de los cuidados, mejorando la experiencia del parto desde una perspectiva integral. El protocolo promueve el llamado parto respetado, destacando aspectos como el respeto a la intimidad, la elección del acompañante, la movilidad durante el trabajo de parto, el seguimiento por una misma matrona y una reducción del número de tactos vaginales.

Asimismo, se incluyen prácticas no clínicas recomendadas, como métodos no farmacológicos para el alivio del dolor. Entre estos, destacan el uso de masajes, técnicas de respiración, musicoterapia, esferodinamia, aromaterapia, termoterapia e inmersión en agua. El hospital, además, ofrece la opción de anestesia epidural de baja concentración, que permite a la gestante mantener cierta movilidad y adoptar diferentes posturas durante el proceso.

El protocolo contempla también la posibilidad de ingesta de alimentos o dieta líquida durante el parto, siempre que la situación clínica lo permita y bajo la supervisión médica. Según los responsables del documento, "la ingesta de alimentos durante el parto, cuando está clínicamente indicado, responde a la necesidad energética de la mujer y está avalada por la Organización Mundial de la Salud".

En el caso de las inducciones programadas, se establece que la gestante sea informada previamente sobre la indicación médica y el método de inducción en la consulta del Hospital de Día Obstétrico, reforzando así el derecho a la información y la toma de decisiones compartidas. El plan de parto, subrayan los autores, es una herramienta clave de comunicación entre profesionales y pacientes, si bien debe ser flexible ante posibles cambios durante el proceso.

Este nuevo protocolo, que asegura la continuidad asistencial al aplicarse tanto en el entorno hospitalario como en atención primaria, refuerza el compromiso del centro con una atención más segura, eficaz y centrada en las necesidades de la mujer.

Avances en cuidados postparto y duelo perinatal

El Hospital Virgen Macarena, que registró más de 2.000 partos el año pasado, también ha desarrollado otros protocolos pioneros en el ámbito de la humanización del nacimiento. Entre ellos, destaca el Protocolo de Cuidados Postoperatorios y Contacto Piel con Piel tras cesárea, que permite continuar el contacto entre madre e hijo incluso en casos en los que la madre debe ser ingresada en la UCI.

Para ello, el centro cuenta con espacios adaptados que facilitan este vínculo esencial, favoreciendo la creación del apego desde el primer momento, tanto tras partos vaginales como cesáreas. Esta medida ofrece múltiples beneficios físicos y emocionales, tanto para la madre como para el recién nacido.

Además, el hospital dispone de un protocolo específico para el abordaje del duelo perinatal. Recientemente se ha impartido una formación multidisciplinar destinada a profesionales sanitarios para mejorar la asistencia en estas situaciones difíciles, con el objetivo de crear puentes entre profesionales, familias y asociaciones, y así facilitar la elaboración de un duelo saludable.