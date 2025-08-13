El Virgen del Rocío renueva tres equipos de radiodiagnóstico para mejorar la precisión y reducir la radiación

Visita institucional a una de las salas con los nuevos dispositivos en el hospital.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha incorporado tres nuevos equipos de radiodiagnóstico de última generación con el objetivo de mejorar la calidad de las pruebas, aumentar la seguridad del paciente y optimizar los circuitos asistenciales. La inversión, que supera el millón de euros, ha incluido tanto el equipamiento como las obras necesarias para su instalación.

El delegado territorial de Salud y Consumo de Sevilla, Manuel Molina, acompañado de la directora gerente del centro, Nieves Romero, y el equipo directivo, ha visitado estas nuevas dotaciones que forman parte del Plan Estratégico de Dispositivos Médicos y del Plan de Renovación Tecnológica para la Reducción de Dosis al Paciente, financiado con fondos europeos REACT-UE.

El centro ha incorporado así un mamógrafo con tecnología 3D y tomosíntesis en el Hospital de la Mujer, que permite realizar mamografías tridimensionales y tomosíntesis de ángulo amplio de hasta 50 grados, lo que proporciona una imagen de alta calidad en solo cinco segundos. Entre sus ventajas destaca la reducción del tiempo de compresión de la mama y una mayor resolución de imagen, lo que mejora notablemente la detección precoz del cáncer de mama. La reforma ha incluido la redistribución de la sala existente, de 23 metros cuadrados, para incorporar una nueva cabina para pacientes.

Otro de los nuevos dispositivos incluidos es un telemando digital para estudios dinámicos y estáticos. En esta caso, se ubicará en el Hospital General y permite realizar estudios radiológicos dinámicos y estáticos sin necesidad de trasladar al paciente, mejorando la eficiencia y el acceso, especialmente en personas con movilidad reducida.

El telemando incorpora un detector de alta resolución, automatismos inteligentes y una mesa que baja hasta 48 cm del suelo, lo que mejora la ergonomía y facilita el posicionamiento del paciente. La reforma ha afectado a una sala de 40 m², incluyendo la ampliación del área del operador y la mejora de las protecciones radiológicas.

Por último, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) se ha instalado una sala robotizada de radiología digital directa. Este sistema permite exploraciones más rápidas, cómodas y precisas, con menor exposición a radiación y reducción de errores técnicos.

La sala, de 70 metros cuadrados, ha sido completamente rediseñada e incluye puerta automatizada, sala de informes, aseos, cabina para pacientes y nuevas medidas de blindaje.

El proyecto ha contado con la participación coordinada de los servicios de Electromedicina, Proyectos y Obras, y los equipos clínicos, en un esfuerzo conjunto por adaptar la tecnología más avanzada a las necesidades reales del hospital y sus pacientes.