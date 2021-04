Los hosteleros de Sevilla califican de "tomadura de pelo" las nuevas medidas de la Junta

Una nueva polémica. La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha calificado de "tomadura de pelo" las nuevas medidas restrictivas para el sector anunciadas por la Junta de Andalucía tras entrar la capital andaluza en el nivel 3, en grado 1, de alerta sanitaria por el incremento de contagios de Covid.

Por tal motivo, han pedido al Gobierno andaluz que el recorte horario -las actividades no esenciales deberán cerrar a las 20:00- no entre en vigor hasta el lunes y poder salvar, así, las cenas previstas para el fin de semana, que coincide con la que hubiera sido la noche del pescaíto. La asociación asegura que para estas jornadas ya hay mucha mercancía comprada.

La patronal insiste en que las nuevas medidas suponen otro "varapalo" y "una falta de respeto" para el sector, que ya tenía personal contratado y reservas realizadas para las próximas fechas. En este sentido, Antonio Luque, presidente de los hosteleros sevillanos, ha manifestado que "una vez más tenemos que mostrar nuestro más enérgico rechazo al incremento de restricciones a la hostelería. Otra vez señalados, otra vez en el punto de mira. De nuevo un paso atrás en aforo y horarios de un día para otro, con las reservas realizadas para este fin de semana, el personal contratado, las compras hechas para atender a nuestros clientes y los eventos organizados con los invitados".

Luque "no entiende" por qué la Junta y el Gobierno no miran a Europa, "donde los países con cierre total de la hostelería están viviendo actualmente una incidencia del coronavirus muchísimo más alta que la nuestra". El máximo representante del gremio ha reiterado que "los datos ponen de manifiesto que el cierre de bares y restaurantes no es la solución a nada, sino el sacrificio de nuestro sector".

La asociación ha elevado el tono y denuncia ya una "persecución" de las administraciones. Según los cálculos de la patronal sevillana, junto la Federación Andaluza de Hostelería, las medidas de cierre otra vez provocarán encuentros sociales y reuniones privadas en otros ámbitos incontrolados, que representan el foco principal de contacto. Luque, además, ha recordado que, por ahora, todos estos recortes horarios se han sufrido sin que el sector reciba ayudas directas.

Actualmente los negocios hosteleros pueden abrir hasta las 22:30, un margen que desde el sector se quería ampliar hasta las 23:30 cuando se derogase el estado de alarma (el 9 de mayo). Este retroceso da al traste con las previsiones para la próxima semana, que se ha denominado la "no Feria" y en la que se intentaba resarcir, en parte, las pérdidas que acumula esta actividad económica desde hace más de un año.