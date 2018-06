La huelga en el comercio pone en jaque el inicio de las rebajas

El inicio de las inminentes rebajas de verano se puede ver seriamente afectado por la huelga convocada en el comercio. La falta de acuerdo entre sindicatos y patronal sobre el nuevo convenio colectivo del sector está a punto de echar por tierra las expectativas puestas por los pequeños y medianos empresarios en esta temporada de descuentos tras una primavera bastante desastrosa en las ventas. Las centrales sindicales acusan a Aprocom (la federación provincial de comerciantes) de rechazar las mejoras pactadas a finales de 2017, mientras que desde la mencionada entidad culpan a los representantes de los trabajadores de acudir a los distintos encuentros que se han mantenido sin ánimo alguno de lograr un consenso.

La huelga en el comercio sevillano está convocada para mañana, el próximo sábado y el lunes 2 de julio. Se trata de los tres primeros días de rebajas de verano. Su anuncio se hizo oficial ayer, cuando se produjo la última reunión entre CCOO, UGT y Aprocom, que se llevó a cabo por mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Anteriormente se había mantenido otro encuentro auspiciado por el delegado territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla, Juan Borrego. El objetivo de esta negociación era llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo. En este punto conviene recordar que a finales de 2017 los sindicatos anunciaron que se había pactado con la patronal subidas salariales acumuladas del 5,6%, un 30% más de pago en la hora nocturna (de 22:00 a 6:00), un día de asuntos propios y la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios.

Aquel anuncio se ha visto empañado en las últimas reuniones, en las que, según los sindicatos, Aprocom se “desdijo” de lo pactado. Los motivos del desencuentro serían la absorción de los complementos personales, el plus compensatorio y el tratamiento de los días festivos en las ferias locales.

Desde la federación de comerciantes tienen una visión muy distinta del asunto. Acusan a los sindicatos de incluir en el convenio cuestiones que no se habían negociado, como la compensación y la absorción de las condiciones laborales pactadas y el cobro íntegro del nuevo plus compensatorio para las grandes empresas, con independencia de la jornada del trabajador. “Han querido introducir cuestiones que no se había incluido en el acuerdo del Sercla”, apuntan en la patronal.

Aprocom advierte que los principales perjudicados por el paro serán los pequeños y medianos comerciantes, que prevén recuperar en la nueva temporada de descuentos las pérdidas ocasionadas por las inclemencias meteorológicas de la primavera. Recuerdan que las jornadas de mayor facturación son las de los primeros días de rebajas, que comienzan mañana.