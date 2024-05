La importancia de la detección del cáncer antes de los primeros síntomas

El mayor factor de riesgo para padecer cáncer es la edad. Una afirmación que el doctor Antonio Cubillo ha defendido durante su conferencia sobre el diagnóstico hipertemprano en la nueva forma de abordar la oncología pronunciada en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. El presidente de la institución, Carlos A. Infantes, ha realizado la apertura de la jornada, que está incluida dentro del ciclo 'Estilo de Vida y Cáncer'. La intervención del doctor Cubillo ha sido moderada por Juan A. Virizuela, director de la cátedra de Divulgación Oncológica.

"A partir de los 45 años el riesgo de que aparezcan tumores es alto y está comprobado que cuanto antes se diagnostique hay mayores posibilidades de curación", afirmó el doctor Cubillo. La curación de los pacientes a los que se les detecta un tumor en un estadio muy inicial es del 90%. "Esto ha sido posible gracias a los cribados establecidos en sectores determinados de la población como los de mama, colon o cervix pero hasta un 70% de los tumores no tienen cribados establecidos. Hay que seguir con esta herramienta, pero es insuficiente", recalca el doctor Cubillo.

Por eso, el conferenciante es un pionero en la detección del tumor antes de que "dé la cara" a través de una serie de procedimientos como las técnicas de biopsia líquida. "En la sangre se detectan además sustancias como el ADN, ARN, proteínas, etc. Esto con Inteligencia Artificial y la generación de los algoritmos correspondiente permiten test de diagnósticos hipertempranos antes de que aparezcan los primeros síntomas del cáncer", explica Cubillo.

Las unidades de prevención y diagnóstico hipertemprano "tratan a una persona individual, con sus antecedentes. Es decir, se trata de que acudan a ellas personas sanas y asintomáticas mayores de 45 años, se sometan a un test de biopsia líquida -sangre y orina- y se prevea la existencia de un solo tumor o muchos a la vez", explicó. De hecho, en las pruebas con las que trabaja el Centro Integral de Oncología Clara Campal se pueden detectar 70 tumores a la vez. "Es muy útil no sólo para las personas con antecedentes oncológicos y que no presentan ningún síntoma, sino también para aclarar aquellos casos en los que en pruebas como resonancias aparecen nódulos no determinados; en aquellos pacientes con PSA (Prueba del antígeno prostático específico) elevada pero en los que no se puede asegurar al cien por cien que tenga un cáncer de próstata o para determinar el tumor en el tiroides", afirmó Cubillo.

En cualquier caso, el conferenciante aclaró que este tipo de test son un diagnóstico actual, "tal y como está el paciente en este momento". Ahora bien, al llegar antes, "se puede mejorar la estrategia de curación para cada paciente, acercándose más a la curación". Según el doctor Cubillo, la universalización de este tipo de diagnóstico pasa por un cambio organizativo y cultural. "Los antecedentes familiares son un factor importante, pero una más. El mayor factor de riesgo es la edad, sobre todo a partir de los 45 años".

En este centro de HM Hospitales llevan haciendo estas biopsias líquidas desde hace un par de años. "En paralelo a este trabajo en el Centro Integral de Oncología, también se trabaja la docencia, exponiendo nuestros resultados por todos los lugares donde nos llaman para que conozcan este diagnóstico hipertemprano, al tiempo que se investiga para mejorar los test".

Actualmente esta unidad de diagnóstico hipertemprano solo existe en el Clara Campal, pero también tiene sedes en Barcelona, Galicia y Málaga desde hace seis meses "y nuestra ilusión es que se extienda". Ellos investigan continuamente dentro de Geditphe, Grupo Español de Investigación en Diagnóstico y Tratamiento Hipertemprano de Enfermedades. "La línea de investigación es extender este método de trabajo a enfermedades con gran prevalencia como las cardiovasculares o neuronales"